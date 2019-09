Η Garmin παρουσίασε 9 εντυπωσιακά smartwathes με GPS [IFA 2019]

Την προηγούμενη εβδομάδα η Garmin αποκάλυψε τη νέα σειρά sport έξυπνων ρολογιών Fenix 6 και τώρα στην IFA 2019 παρουσίασε τα νέα της GPS smartwatches τα οποία είναι στο σύνολο εννέα και μάλιστα τρία από αυτά αποτελούν τα πρώτα μοντέλα νέων σειρών.

Garmin Venu

Το Garmin Venu είναι το πρώτο smartwatch της σειράς και με τιμή 400 δολάρια Αμερικής αποτελεί την φθηνότερη εναλλακτική των Fenix 6. Αν και το έξυπνο ρολόι δεν έχει EGG αισθητήρα και δεν υποστηρίζει σύνδεση σε δίκτυα κινητής, διαθέτει το δικό του GPS chip.

Η οθόνη του Garmin Venu είναι μία AMOLED 1.2 ιντσών με ανάλυση 390×390 pixels και βρίσκεται τοποθετημένη σε κάσα με διάμετρο 43,2 χιλιοστά και πάχος 12,4 χιλιοστά. Το έξυπνο ρολόι ζυγίζει 46,3 γραμμάρια και σύμφωνα με την εταιρεία η μπαταρία του έχει αυτονομία έως 5 ημέρες.

Garmin Vivoactive 4 και 4S

Τα Garmin Vivoactive 4 και 4S είναι οι διάδοχοι των Vivoactive 3 και 3 Music και σιγουρα ο σχεδιασμός τους κάτι μας θυμίζει. Το Vivoactive 4S έχει 40 χιλιοστά διάμετρο, ενώ η κανονική έκδοση έχει διάμετρο 45 χιλιοστά.

Τα δύο έξυπνα ρολόγια προσφέρουν ότι και το ολοκαίνουργιο Venu, όπως GPS, αποθηκευτικό χώρο, παρακολούθηση καρδιακού παλμού, καταγραφή ύπνου και άσκησης, ακόμη και Garmin Pay.

Η οθόνη του Garmin Vivoactive 4S είναι 1,1 ίντσες με ανάλυση 218×218 pixels. Το smartwatch έχει αυτονομία έως 7 ημέρες και ζυγίζει 40 γραμμάρια. Αντίστοιχα, το Garmin Vivoactive 4 ζυγίζει 50,5 γραμμάρια, έχει 1,3 ίντσες οθόνη με ανάλυση 260×260 pixels και η μπαταρία τους διαρκεί έως 8 ημέρες.

Όσον αφορά την τιμή, και τα δύο νέα έξυπνα ρολόγια της σειράς Vivoactive τιμολογούνται στα 350 δολάρια Αμερικής.

Garmin Legacy Hero Series

Πρόκειται για μία νέα σειρά της Garmin η οποία αποτελείται προς το παρόν από δύο έξυπνα ρολόγια. Το design των συσκευών της σειράς είναι εμπνευσμένο από ήρωες της Marvel και τα δύο πρώτα ρολόγια αφορούν των Captain Marvel και Captain America και η τιμή τους είναι 400 δολάρια Αμερικής.

To Garmin Captain Marvel έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το Vivoactive 4S, χρυσή κάσα και δερμάτινο ή λουράκι σιλικόνης σε “Danvers blue” χρώμα. Επιπλέον, στην κορυφή του γυαλιού υπάρχει τυπωμένο το διακριτικό Kree και στο πίσω μέρος έχουν χαραχθεί οι λέξεις “HIGHER FURTHER FASTER”.

Ακολουθώντας την ίδια λογική, το Garmin First Avenger έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με το Vivoactive 4, δερμάτινο λουράκι και μπλε κάσα με ατσάλινο στεφάνι. Επιπλέον, στην κορυφή του γυαλιού υπάρχει τυπωμένη η ασπίδα του πρώτου εκδικητή και στο πίσω μέρος έχουν χαραχθεί οι λέξεις “I CAN DO THIS ALL DAY”.

Garmin Vivomove 2019

Η εταιρεία ανανέωσε τη σειρά των γνωστών υβριδικών της smartwatches Garmin Vivomove. Τα νέα βασικά μοντέλα είναι τα Vivomove 3, Vivomove 3S, Vivomove Style και Vivomove Luxe.

Η μεγαλύτερη αναβάθμιση που έκανε η εταιρεία είναι η προσθήκη μιας κρυφής AMOLED οθόνης πίσω από το καντράν η οποία ενεργοποιείται μόνο όταν είναι ανάγκη. Τα Vivomove 3 και 3S έχουν 8,9×18,3 χιλιοστά οθόνη με ανάλυση 64×132 pixels, ζυγίζουν από 38,6 έως 46,1 γραμμάρια και η μπαταρία τους κρατάει έως 5 ημέρες.

Τα Vivomove Style και Luxe έχουν 24,1×18,7 χιλιοστά οθόνη με ανάλυση 240×240 pixels, ζυγίζουν από 35 έως 86 γραμμάρια ανάλογα με το λουράκι και η μπαταρία τους έχει αυτονομία έως 5 ημέρες.

Το Vivomove 3 έχε 44 χιλιοστά κάσα με πάχος 11,3 χιλιοστά, το 3S έχει 39 χιλιοστά κάσα με πάχος 10,9 χιλιοστά, ενώ τα Vivomove Style και Vivomove Luxe έχουν 42 χιλιοστά κάσα με πάχος 11,9 χιλιοστά.

Τέλος, οι τιμές των Garmin Vivomove 2019 κυμαίνονται από 250 έως 550 δολάρια Αμερικής. Τα περισσότερα smartwatches που παρουσίασε η Garmin θα είναι διαθέσιμα από τον Οκτώβριο.

Πηγή