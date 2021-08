MissionGO: Μεταφορά αίματος και οργάνων μεταμόσχευσης μεσω drone

Δευτέρα, 23/08/2021 · Σεραφείμ Παππάς

Στις μεταμοσχεύσεις (και εν γένει στην ιατρική) ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα είναι ο χρόνος .Οι διαδικασίες που απαιτούνται πρέπει να γίνουν γρήγορα, οπώς διακινήσεις αίματος για εξετάσεις και άλλα, κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο χρησιμοποιώντας τα επίγεια μέσα. Αυτή την απώλεια σε χρόνο έρχεται να καλύψει η χρήση των drones ,για ιατρικες εφαρμογές όπως θα δούμε παρακάτω.

Η MissionGO, ηγέτης στις λύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών-drone, σε συνεργασία με το The Living Legacy Foundation of Maryland (The LLF), τον οργανισμό προμηθειών οργάνων του Maryland (OPO) υπεύθυνο για τις υπηρεσίες δωρεάς οργάνων, ματιών και ιστών δοκιμάζουν τον τελευταιό καιρό μια ταχύτερη, ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λύση μεταφορά οργάνων και αίματος προς όφελος των ασθενών.

Στις 10 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε μια επιτυχημένη επίδειξη πτήσης χρησιμοποιώντας το νέο drone MissionGO MG Velos 100, μια αυτόνομη λύση υψηλής ταχύτητας μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAS) για παράδοση αίματος και οργάνων. Η επίδειξη έδειξε περίπου 292 % βελτίωση χρόνου σε σχέση με τη χερσαία μεταφορά, σηματοδοτώντας την πρώτη επίδειξη ταχείας μεταφοράς αίματος με χρήση UAS(drone) για τον έλεγχο, την αντιστοίχιση και τη μεταμόσχευση σωτήριων οργάνων.

«Περίπου 20 ζωές χάνονται καθημερινά περιμένοντας μεταμόσχευση οργάνου. Καθώς η ζήτηση αποστολής αίματος στα εργαστήρια αυξάνεται, είναι επιτακτικό περισσότερο από ποτέ να υποστηρίξουμε και να διευκολύνουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, προκειμένου να μειώσουμε τον συνολικό χρόνο ανακύκλωσης των αποτελεσμάτων αντιστοίχισης των δωρητών και να λάβουμε τα όργανα που χρειαζόμαστε για την μεταμόσχευση εγκαίρως», είπε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της LLF, Τσάρλι Αλεξάντερ. «Είμαστε παθιασμένοι με το να σώζουμε και να βελτιώνουμε τη ζωή μέσω δωρεάς οργάνων, ενώ τιμούμε την κληρονομιά και τη γενναιοδωρία των δωρητών μας και των οικογενειών τους. Το να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτές τις ιατρικές καινοτομίες ενισχύει την αποστολή μας να σώσουμε περισσότερες ζωές και ανυπομονούμε να βρούμε ακόμη πιο καινοτόμους τρόπους για να βοηθήσουμε αυτούς που το έχουν ανάγκη».

Ο έλεγχος αίματος καθώς και οι χρόνοι που χρειάζονται είναι κρίσιμοι για τη διαδικασία της δωρεάς και της μεταμόσχευσης, αλλά με τόσες πολλές μεταβλητές που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη βιωσιμότητα των δειγμάτων, η μεταφορά αίματος με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο είναι ζωτικής σημασίας. Το LLF στέλνει οδικώς δείγματα αίματος σε τουλάχιστον τρία εργαστήρια, συνήθως σε απόσταση 11,4 χλμ, διαρκώντας περίπου 38 λεπτά για μία μόνο αποστολή. Αυτή η διαδικασία εμποδίζεται επίσης από την κυκλοφορία, τα ατυχήματα και αμέτρητους άλλους παράγοντες. Μόλις ληφθεί το δειγμα, το LLF, τα νοσοκομεία και τα εργαστήρια που βρίσκονται σε απόσταση 240-400 χλμ πρέπει να δημιουργήσουν λύσεις για να δοκιμάσουν γρήγορα και διεξοδικά το δείγμα για να διασφαλίσουν την απουσία ασθενειών, να εντοπίσουν ένα ταίρι και να παρέχουν μεταφορά στο νοσοκομείο για τη χειρουργική επέμβαση.

Το MissionGO είδε την ανάγκη για μια καλύτερη μέθοδο και, μαζί με τους εταίρους MediGO και AlarisPro, σχεδίασαν το MissionGO MG Velos 100 για την παράδοση και παρακολούθηση της διαδικασίας εφοδιασμου-μεταφοράς. Στη συνέχεια ανέπτυξαν μια μελέτη με το LLF, συγκρίνοντας την ταχύτητα και την αξιοπιστία της παράδοσης μέσω χερσαίων μεταφορών έναντι μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Σε ένα χώρο δοκιμών, το UAS πέταξε μια κυκλική διαδρομή σε απόσταση 8.5 χλμ που αντιπροσωπεύει την απευθείας διαδρομή πτήσης για την παροχή αίματος. Ταξιδεύοντας με ταχύτητα περίπου 80 χλμ / ώρα σε διάστημα 60 λεπτών το UAS ολοκλήρωσε τέσσερις συνολικές αποστολές, δείχνοντας μια καλύτερη μέθοδο μεταφοράς.

Με αυτό το νέο μοντέλο, τα OPO, τα νοσοκομεία και τα εργαστήρια θα έχουν αυτόνομο σύστημα παράδοσης που θα μπορεί να μεταφέρει και να παραδίδει δείγματα γρήγορα και ασφαλή.Το MissionGO θα είναι σε θέση να προσφέρει στους ενδιαφερόμενους φορείς της μεταμόσχευσης ένα UAS(drone) ικανό για ιατρική παράδοση σε αστικά περιβάλλοντα. Με αυτό, καλύπτεται κάθε λεπτομέρεια της αποστολής οργάνων και αίματος, έτσι ώστε οι γιατροί και οι κλινικοί γιατροί να μην χρειάζεται πλέον να ανησυχούν για την εφοδιαστική διαδικασία και να επικεντρωθούν στην κύρια αποστολή τους που είναι να σώσουν ζωές.