Samsung NEON: Η τεχνητή νοημοσύνη που μοιάζει με ανθρώπινο avatar [CES 2020]

Πριν λίγες ημέρες ασχοληθήκαμε για πρώτη φορά με το ανθρωπίνου επιπέδου AI που ετοιμάζεται να μας παρουσιάσει η Samsung στην έκθεση CES 2020. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε πολλές πληροφορίες για το Samsung NEON, αλλά χάρη σε μία σειρά βίντεο μάθαμε αρκετά για το επερχόμενο εντυπωσιακό AI.

Παλαιότερα διέρρευσαν πληροφορίες ότι το Samsung NEON είναι στην ουσία ρεαλιστικά ανθρώπινα avatars τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ψυχαγωγικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς.

Τώρα, κάποιοι data miners ξέθαψαν από τον πηγαίο κώδικα της αρχικής σελίδας του ιστότοπου του NEON μία σειρά βίντεο που αποκαλύπτουν πολλά για την τεχνητή νοημοσύνη. Τα βίντεο αρχικά δημοσιεύθηκαν στο Reddit και έπειτα αναρτήθηκαν στο YouTube.

Όπως παρατηρούμε στο βίντεο, τα avatars του Samsung NEON μοιάζουν τόσο αληθινά που θα πίστευε κανείς ότι δεν πρόκειται για δημιούργημα ενός υπολογιστή, αλλά για ανθρώπους που τους έχουν καταγράψει με κάμερα. Αυτό γεννά αρκετά ερωτήματα. Όπως, το αν όντως τα avatars είναι ψηφιακά ή βίντεο υψηλής ποιότητας, ή το κατά πόσο ρεαλιστικά ανταποκρίνονται υπό κανονικές συνθήκες αυτά τα AI ανθρωποειδή avatar.

Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα avatars θα μπορούσαν να συγκριθούν με πραγματικούς ανθρώπους, κάτι που δεν απέχει και πολύ από παλαιότερες δηλώσεις του διευθυντή του Samsung NEON, Paranav Mistry. Ο ίδιος είχε τονίσει ότι οι “ψηφιακοί άνθρωποι” θα είναι μία σημαντική τεχνολογία τη δεκαετία του 2020s.

Ο Paranav Mistry είχε τονίσει ότι οι ταινίες είναι γεμάτες με παραδείγματα από AI τα οποία συμμετέχουν στον πραγματικό κόσμο. Πρόσθεσε ότι οι ψηφιακοί άνθρωποι θα μπορούσαν να πάρουν το ρόλο προσώπων στον πραγματικό κόσμο, όπως το να παρουσιάζουν τις ειδήσεις ή να εξυπηρετούν τους πελάτες στη ρεσεψιόν ενός ξενοδοχείου.

Επιπλέον, ο Paranav Mistry, σε πρόσφατο tweet του, είπε ότι η τεχνολογία Core R3 στην οποία βασίζεται το Samsung NEON μπορεί πλέον να δημιουργεί δικές του εκφράσεις, νέες κινήσεις, να πραγματοποιεί συζητήσεις, και πολλά άλλα.

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working 🙂 Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd

— Pranav Mistry (@pranavmistry) January 5, 2020