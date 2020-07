Sony: Νέα παρουσίαση στις 6 Αυγούστου, θα δούμε τα WH-1000XM4;

Πριν λίγες μέρες είχαμε δει τα ANC ακουστικά της Sony, WH-1000XM4, να εμφανίζονται στο κατάστημα Wallmart, με τιμή 348 δολάρια. Αν και το κατάστημα έσβησε γρήγορα τη σελίδα, πολλοί πίστεψαν ότι η επίσημη αποκάλυψη τους ήταν απλά θέμα ημερών.

Η Sony Electronics ανακοίνωσε μέσα από το λογαριασμό της στο Twitter πως θα αποκαλύψει ένα νέο προϊόν στις 6 Αυγούστου. Το μικρό teaser video δυστυχώς δεν αποκαλύπτει και πολλά, όμως η περιγραφή αναφέρει πως κάτι συναρπαστικό έρχεται προς τα εμάς, με το hashtag #ListenwithSony να επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για παρουσίαση ακουστικών.

Save the date 👉 8.6.2020 👈 Join Sony Electronics’ Live Stream event to watch the unveiling of our latest innovation. #ListenWithSony https://t.co/gLe9EF1hUC pic.twitter.com/9I6Q3DJiEg

— Sony Electronics (@SonyElectronics) July 30, 2020