The Pokémon Company: Θα κυκλοφορήσει sleep tracking συσκευή, cloud υπηρεσία και τρία παιχνίδια

Η The Pokémon Company σε μία εκδήλωση στο Τόκιο αποκάλυψε τα σχέδια της για το μέλλον και τι έχουμε να περιμένουμε από αυτή.

Πρώτα από όλα, η εταιρεία θα κυκλοφορήσει ένα νέο παιχνίδι με όνομα Pokémon Sleep, στο οποίο ο ύπνος μας επηρεάζει το gameplay. Ο στόχος της εταιρείας είναι να δώσει στους παίκτες έναν λόγο να ξυπνάνε το πρωί.

Η The Pokémon Company συνεργάστηκε με την Nintendo για την κυκλοφορία μιας νέας συσκευής παρακολούθησης ύπνου με όνομα Pokémon Go Plus +, η οποία θα συνδέεται στο ομώνυμο mobile παιχνίδι. Προς το παρόν δεν υπάρχουν λεπτομέρειες για τη συσκευή ή για το πως θα επηρεάζει το gameplay του Pokémon Go.

Επιπλέον, η εταιρεία θα κυκλοφορήσει στις αρχές του 2020 μία νέα cloud υπηρεσία με το όνομα Pokémon Home, η οποία θα επιτρέπει στους παίκτες να συγκεντρώνουν όλα τα τέρατα που έχουν πιάσει από διαφορετικά παιχνίδια σε ένα σημείο.

Η υπηρεσία θα κυκλοφορήσει για iOS, Android, και Switch, ενώ θα συνδέεται με τα Pokémon Go, Pokémon Let’s Go, Pokémon Bank, και το επερχόμενο Pokémon Sword και Shield. Πέρα από το γεγονός ότι θα μπορούμε να διαχειριζόμαστε τα Pokémon θα μπορούμε να τα ανταλλάζουμε με άλλους παίκτες.

Η εταιρεία επίσης αποκάλυψε ότι το 3DS παιχνίδι που ενέπνευσε την ταινία Detective Pikachu θα κυκλοφορήσει για Nintendo Switch. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι το τέλος του παιχνιδιού θα διαφέρει από το αρχικό.

Επίσης, μάθαμε μερικές λεπτομέρειες για το επερχόμενο mobile παιχνίδι της εταιρείας που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την DeNA. Το όνομα του παιχνιδιού είναι Pokémon Masters, έχει 3vs3 μάχες, θα περιλαμβάνει αρκετούς εκπαιδευτές που είδαμε σε προηγούμενα παιχνίδια Pokémon, και θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.

Τέλος, στις 5 Ιουνίου θα γίνει το Nintendo Direct στο οποίο η εταιρεία αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για το Pokémon Sword και Shield.

Πηγή