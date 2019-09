Facebook: Δεν θα scanάρει by default τα πρόσωπα των χρηστών

Μέχρι και σήμερα τα πρόσωπα των χρηστών του Facebook scanάρονταν αυτόματα με την πρώτη εγραφή του χρήστη στην διάσημη πλατφόρμα. Το χαρακτηριστικό αυτό παρουσιάστηκε πριν από δύο χρόνια, δηλαδή τον Δεκέμβριο του 2017.

Το Face Recognition είναι μία λειτουργία της πλατφόρμας η οποία θα σας ανιχνεύσει σε κάποιο δημοσιευμένο βίντεο ή φωτογραφία ακόμη και αν δεν σας έχει κάνει tag ο χρήστης που έκανε την δημοσίευση. Αυτό ουσιαστικά δίνει στους χρήστες την δυνατότητα να επιλέξουν αν θα κάνουν tag τον εαυτό τους ή στην περίπτωση που η φωτογραφία τους προσβάλει αν θα την κάνουν αναφορά.

Οι τωρινοί χρήστες του Facebook θα ενημερωθούν για την αλλαγή όταν αυτή θα γίνει διαθέσιμη μέχρι τότε αν κάποιος θέλει να την απενεργοποιήσει θα πρέπει να μεταβεί στις Ρυθμίσεις > Αναγνώριση Προσώπου. Οι νέοι λογαριασμοί της πλατφόρμας θα έχουν από προεπιλογή απενεργοποιημένη αυτήν την λειτουργία.

Εκτός από αυτήν την αλλαγή η πλατφόρμα ίσως υποδεχτεί κάποια στιγμή και κώδικα ο οποίος θα αποκρύπτει τον αριθμό των like. Τέλος, το Facebook δήλωσε στο The Verge ότι η by default ενεργοποιημένη λειτουργία του Face Recognition θα αλλάξει.