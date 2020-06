Netflix Ιούλιος 2020: Όλες οι νέες κυκλοφορίες, ταινίες, σειρές

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)

The Umbrella Academy: Season 2

Τα υπερδύναμα αδέλφια Χάργκριβς επιστρέφουν για τη δεύτερη σεζόν.

Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)

Good Girls: Season 2

Οι επικίνδυνες μητέρες των προαστίων Μπεθ, Ρούμπι και Άννι επιστρέφουν και έρχονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες του ξεφαντώματος της προηγούμενης σεζόν.

Cursed (17/07/2020)

Cursed

Η έφηβη Νίμουε και ο μισθοφόρος Αρθούρος προσπαθούν να βρουν τον Μέρλιν για να του παραδώσουν ένα αρχαίο σπαθί. Μια πρωτότυπη εκδοχή του Αρθουριανού θρύλου.

Get Even (31/07/2020)

Get Even

Τέσσερις έφηβες με διαφορές συνεργάζονται για να εκδικηθούν όσους τους βασανίζουν, αλλά κατηγορούνται άδικα για ένα έγκλημα. Θα εξοργιστούν ή θα πάρουν το αίμα τους πίσω;

Οι Δώδεκα (10/07/2020)

The Twelve

Δώδεκα απλοί πολίτες καλούνται να αποφασίσουν ως ένορκοι για τη μοίρα μιας αξιοσέβαστης διευθύντριας σχολείου που κατηγορείται για δύο φόνους.

Το Παιχνίδι του Φιλιού (17/07/2020)

Boca a Boca

Σε μια πόλη της Βραζιλίας με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα, η νεολαία πανικοβάλλεται με το ξέσπασμα μιας κολλητικής ασθένειας που μεταδίδεται με το φιλί.

Οι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)

Cable Girls: Final Season: Part 2

Η ορκισμένη εχθρός της Λίδια χρησιμοποιεί τη φυλακή για να πάρει εκδίκηση, ενώ η Λίδια και οι φίλες της συνεχίζουν ανυποχώρητες τον αγώνα τους κατά του Φράνκο.

Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)

The Protector: Season 4

Η βεζίρισσα και οι Αθάνατοι εξουσιάζουν τη σύγχρονη Κωνσταντινούπολη, ο Χακάν πηγαίνει στο παρελθόν για να ανατρέψει έναν πόλεμο και η Ζεϊνέπ βιώνει μια ισχυρή αλλαγή.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)

The Old Guard

Τέσσερις αθάνατοι πολεμιστές που προστατεύουν κρυφά την ανθρωπότητα εδώ και αιώνες γίνονται στόχος ανεξήγητων δυνάμεων, ενώ ανακαλύπτουν μια νέα αθάνατη ύπαρξη.

Μοιραίος Δεσμός (16/07/2020)

Fatal Affair

Μια δικηγόρος μπλέκει σε ένα τρομερό καταδιωκτικό παιχνίδι μετά από μια έξοδο για ποτό με έναν παλιό φίλο που όμως εξελίσσεται σε εμμονή και θέτει σε κίνδυνο ό,τι αγαπά.

Μπισκοτοζωάκια (24/07/2020)

Animal Crackers

Μια οικογένεια κληρονομεί ένα παραμελημένο τσίρκο κι ένα… μαγικό κουτί με μπισκότα ζώων που μεταμορφώνουν όποιον τα φάει σε αληθινό ζώο.

Φίλα με 2 (24/07/2020)

The Kissing Booth 2

Σε αυτό το σίκουελ, η τελειόφοιτη λυκείου Ελ έρχεται αντιμέτωπη με μια σχέση από απόσταση, τις κολεγιακές εφαρμογές και μια νέα φιλία που μπορεί να αλλάξει τα πάντα.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)

Unsolved Mysteries

Η θρυλική σειρά επιστρέφει με ανεξήγητες ιστορίες εξαφάνισης, θανάτων και παραφυσικών φαινομένων, ελπίζοντας ότι οι θεατές έχουν το κλειδί για να λύσουν τα μυστήρια.

Με Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)

Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado

Ο αστρολόγος Γουόλτερ Μερκάδο, με 120 εκατομμύρια θεατές στο ζενίθ του, ήταν μοναδικός: αέρινος για την μπρουτάλ κοινωνία, αφελής επιχειρηματίας, μια όαση ελπίδας.

Ναρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)

The Business of Drugs: Limited Series

Για να δείξει πώς τα ναρκωτικά ωθούν τους ανθρώπους σε ριψοκίνδυνες ή φονικές συμπεριφορές, μια πρώην αναλύτρια της CIA ερευνά οικονομικά στοιχεία για 6 παράνομες ουσίες.

Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)

Fear City: New York vs The Mafia: Limited Series

Ακολουθήστε τους ρεπόρτερ της Indianapolis Star που αποκάλυψαν τις πράξεις κακοποίησης του γιατρού Λάρι Νασάρ και ακούστε μαρτυρίες αθλητριών, όπως η Μάγκι Νίκολς.

Street Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)

Street Food: Latin America

Μια σειρά ντοκιμαντέρ που ταξιδεύει σε έξι χώρες και εξερευνά τη ζωντανή γαστρονομία σε μέρη όπως η Οαχάκα στο Μεξικό και το Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή.

Τελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)

Last Chance U: Laney

Η σειρά ντοκιμαντέρ για το νεανικό κολεγιακό ποδόσφαιρο πηγαίνει στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας και παρουσιάζει τους Αετούς του κολεγίου Λέινι, με προπονητή τον Τζον Μπιμ.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)

Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing

Όταν ένας φιλόμουσος δράκος με μελωδική φωνή υπνωτίζει τους δράκους και τους κατοίκους του Καλυβοχωριού, η Ομάδα Διάσωσης πρέπει να βρει τρόπο να λύσει το ξόρκι.

Ashley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)

Ashley Garcia: Genius in Love

Στον απόηχο του σχολικού χορού, η Άσλεϊ συνεχίζει την περιπέτειά της στην Καλιφόρνια, ανακαλύπτοντας τις χαρές και τα δεινά του εφηβικού έρωτα.

Το Κλαμπ των Μπέιμπι-σίτερ (03/07/2020)

The Baby-Sitters Club

Τα αγαπημένα βιβλία της Ανν Μ. Μάρτιν δέχονται μια νέα προσέγγιση σ’ αυτήν τη σειρά που ακολουθεί μια παρέα κοριτσιών και τη σπιτική επιχείρηση μπέιμπι σίτινγκ τους.

Οι Επικές Ιστορίες του Καπετάν Βράκα στο Διάστημα (10/07/2020)

The Epic Tales of Captain Underpants in Space

Οι κολλητοί Τζορτζ και Χάρολντ -παρέα με τους συμμαθητές τους και τον τύραννο διευθυντή του σχολείου- αναλαμβάνουν μια μυστηριώδη αποστολή στο διάστημα.