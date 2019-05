PornHub: Δημοσίευσε τα στατιστικά των αναζητήσεων όσον αφορά την αυτοϊκανοποίηση

Το Pornhub είναι μία από τις πιο δημοφιλής ιστοσελίδες φιλοξενίας περιεχομένου για ενήλικες. Ως εκ τούτου το πλήθος των χρηστών του είναι αρκετά μεγάλο. Κατά καιρούς ο ιστότοπος δημοσιεύει διάφορα στατιστικά στοιχεία, τα οποία κάθε φορά προκαλούν το ενδιαφέρον όλων.

Αυτή τη φορά, το PornHub δημοσίευσε μερικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με τος όρους αναζήτησης των επισκεπτών του, όταν αυτή θέλουν να αυτοϊκανοποιηθούν. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος συνεχίζει να υπάρχει ενδιαφέρον για την ηδονοβλεψία με διάφορες αναζητήσεις όπως “public” και “caught” να είναι αρκετά ψηλά στη λίστα. Ωστόσο, ο γενικός όρος “masturbation” παραμένει στην κορυφή.

Όσον αφορά τις αναζητήσεις που κάνουν διάφορες δημογραφικές ομάδες, οι γυναίκες έχουν 24% περισσότερες πιθανότητες να παρακολουθούν βίντεο αυνανισμού από τους άνδρες. Επίσης, χρήστες ηλικίας κάτω των 35 ετών είναι πολύ λιγότερο πιθανό να αναζητήσουν βίντεο αυνανισμού από τους χρήστες άνω των 45 ετών.

Επιπλέον, οι γυναίκες έχουν 87% περισσότερες πιθανότητες να αναζητήσουν τον όρο “masturbation” και είναι πιθανότερο να ψάξουν για βίντεο αυτοϊκανοποίησης με άντρες. Με πιο πιθανούς όρους αναζήτησης το “solo male masturbation”, το “male masturbation” και το “hot guy masturbating”, που συγκεντρώνουν ποσοστά 305%, 276% και 389%, αντίστοιχα.

Εν το μεταξύ οι άνδρες είναι πιο πιθανό να αναζητήσουν πράγματα όπως “jerk off challenge”, “jerk off encouragement”, “jerk off instruction”, σε ποσοστά 66%, 65% και 51%, αντίστοιχα.

