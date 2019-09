Apple TV+: Η streaming υπηρεσία ξεκινάει με τιμή $4.99 το μήνα

Το “By innovation only” event της Apple ξεκίνησε στο Steve Jobs Theater στο Cupertino και η εταιρεία ξεκίνησε την παρουσίαση με τις υπηρεσίες Apple Arcade και TV+. Το TV+ είναι η νέα streaming υπηρεσία που θα “κονταροχτυπηθέι” με τον γίγαντα που ακούει στο όνομα Netflix.

Στην TV+ υπηρεσία θα έρθουν τα For All Mankind, The Morning Show και μία νέα σειρά με πρωταγωνιστή τον Jason Momoa του Game of Thrones, που ονομάζεται See. Στο event αποκαλύφθηκε και το πρώτο trailer της σειράς.

Τα πρώτα show θα ξεκινήσουν να προβάλονται στο TV+ από την πρώτη Νοεμβρίου ενώ η συνδρομή θα κοστίζει $4.99. Η υπηρεσία θα γίνει διαθέσιμη σε περισσότερες από 100 χώρες και θα υποστηρίζεται από όλα τα smart TV, MacOS και iOS προϊόντα. Όσοι αγοράσουν κάποιο από τα νέα iPhone, iPad ή Apple TV θα έχουν έναν χρόνο δωρέαν Apple TV+.