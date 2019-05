ASUS Zenfone 6 Edition 30: Με 12GB RAM και 512GB αποθηκευτικό χώρο

Το Zenfone 6 που αποκάλυψε η Asus σε σχέση με άλλες ναυαρχίδες έως τώρα διέθετε μόνο μία έκδοση. Σήμερα, η Asus αποκάλυψε μία νέα έκδσοη του smartphone που ονομάζεται Zenfone 6 Edition 30 στην Computex.

Η κυκλοφορία αυτής της έκδοσης είναι για τον εορτασμό των 30 χρόνων της Asus. Ουσιαστικά πρόκειται για μία limited edition και θα κυκλοφορήσουν μόλις 3000 κομμάτια. Οι αγοραστές αυτής της έκδοσης θα έχουν VIP πλεονεκτήματα και μία αποκλειστική εγγύηση 30 μηνών. Επιπλέον, το smartphone θα ενισχυθεί με 12GB μνήμη RAM και 512GB αποθηκευτικό χώρο.

We also have a special edition #Zenfone 6 to celebrate our 30th year as a company. #computex2019 #WiserTogether pic.twitter.com/wb3VWAH4HL

— ASUS (@ASUS) May 27, 2019