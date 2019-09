Αυτό είναι το retail box του OnePlus 7T

Ο Pete Lau, CEO της OnePlus και ο συνήθης ύποπτος στα teaser και τις αποκαλύψεις για τα προϊόντα της εταιρείας αποκάλυψε σήμερα το retail box του OnePlus 7T smartphone. Το κουτί το οποίο θα συμπεριλαμβάνει το ίδιο το smartphone και όλα τα καλούδια που το συνοδεύουν θα έχει κόκκινο χρώμα.

Στο πάνω μέρος της συσκευασίας αναγράφεται:

This is the OnePlus 7T. It’s the culmination of all our design and engineering efforts and crafted for those who like us, always strive for the very best.