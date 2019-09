Huawei Mate 30: Επίσημα στις 19 Σεπτεμβρίου στο Μόναχο

Στον επίσημο λογαριασμό της Huawei Mobile στο Twitter ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας των Mate 30. Το Rethink Possibilities event του Κινεζικού κολοσσού θα λάβει χώρα στο Μόναχο στις 19 Σεπτεμβρίου.

Στο βίντεο το οποίο συνοδεύει την ανακοίνωση παρουσιάζεται ένα λαμπερό κυκλικό σχήμα το οποίο ίσως προδίδει το κυκλικό module στην κάμερα το οποίο φημολογείται εδώ και αρκετό καιρό.

Did you get it right? The countdown to #HuaweiMate30 starts now!

We're going full circle in Munich on 19.09.2019.

