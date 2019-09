Huawei Mate 30 Pro: Renders και πλήρη specs πριν την παρουσίαση

Η επίσημη παρουσίαση των Huawei Mate 30 θα πραγματοποιηθεί σε λίγες ώρες και όπως όλα δείχνουν τίποτα δεν σταματάει τα leaks και τις φήμες. Νωρίτερα, δημοσιοποιήθηκαν renders και τα βασικά χαρακτηριστικά της σειράς, όμως τώρα ο γνωστός tipster Ishan Agarwal δημοσίευσε περισσότερα renders του Huawei Mate 30 Pro σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα και αποκάλυψε μία λίστα με όλα τα χαρακτηριστικά της συσκευής.

Exclusive Full Renders of the #HUAWEI #Mate30Pro! Which colour do you like the most? And yes, Slow-Mo at 7680fps@720p and 960fps@1080p along with A LOT of Camera features, all detailed in the specification sheet attached below. Could this become the best camera/video phone? pic.twitter.com/ClBy3XWZll

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) September 19, 2019