Huawei Nova 9 4G: Δεν έχει Google Mobile Services, είναι 4G και ζητάει 549 ευρώ [updated]

Πέμπτη, 21/10/2021 · Κώστας Βλαχάκης

Σε λίγες κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά ένα νέο smartphone της Huawei – μετά από μήνες απουσίας – το οποίο όχι μόνο δεν θα έχει Google Mobile Services – όπως δεν είχαν όλα τα πρόσφατα κινητά της εταιρείας – δεν θα μπορείτε δηλαδή να χρησιμοποιήσετε δημοφιλείς εφαρμογές όπως Gmail, Google Maps, YouTube κ.α. αλλά δεν θα έχει ούτε καν το δημοφιλές λειτουργικό σύστημα Android με το οποίο έγινε γνωστή η Huawei .

Update: 22/10/2021, 13:43

Στην ίδια ερώτηση, δηλαδή για το πιο λειτουργικό σύστημα έχει το Nova 9, η Huawei Τουρκίας μας απάντησε πριν από λίγο, “Το μοντέλο Huawei Nova 9. Διαθέτει λειτουργικό σύστημα HarmonyOS που βασίζεται στο EMUI 12” – “Huawei Nova 9 model telefonlar; EMUI 12 tabanlı bir HarmonyOS işletim sistemine sahiptir”.

Update: 22/10/2021, 12:20

Αναζητώντας σήμερα περισσότερες πληροφορίες από το εξωτερικό. Βρήκαμε μια επίσημη τοποθέτηση της Huawei UK (Αγγλίας) η οποία σε χθεσινό της update (21/10/2021) την ώρα δηλαδή που γράφαμε εμείς το άρθρο πρόσθεσαν την διευκρίνηση ότι το Nova 9 έχει Android 11!

Στο αρχικό άρθρο της Huawei UK με ημερομηνία δημοσίευσης 16/10/2021 έγραφε “For many HUAWEI users, this will be the chance to try out a HarmonyOS powered device for the first time, as the HUAWEI nova 9 will be the first HarmonyOS phones available outside of China”. Αυτό δηλαφή που γνωρίζαμε όλοι, ότι το Nova 9 θα έχει Harmony OS και όχι Android. Μετά προέκυψε η διευκρίνηση και συνέπεσε με την ημερομηνία (εχθές) που γράφαμε εμείς αυτό το άρθρο.

Προχωράμε λοιπόν σήμερα στην διόρθωση του άρθρου και για τα σημεία που αναφέρουμε ότι το Nova 9 δεν θα έχει Android. Από αυτά που μπορούμε να καταλάβουμε από το quote της Huawei UK είναι ότι κατά το παγκόσμιο λανσάρισμα (και για την Ελλάδα), το Nova 9 θα τρέχει Android 11 (και πάλι χωρίς Google Mobile Services) και κάποια στιγμή θα αναβαθμιστεί σε Harmony OS, ανυπομονούν μάλιστα εκεί στη Huawei Αγγλίας (“It remains to be seen how far the full-blooded HarmonyOS is”).

UPDATE 10/21/21 However, unlike the China version, global version of HUWEI nova 9 came with pre-installed Android 11 based EMUI 12, which has design scheme and some features of HarmonyOS. It remains to be seen how far the full-blooded HarmonyOS is. Πηγή.

Γιατι συμβαίνει αυτό; Γιατι η Huawei αποφάσισε να δημιουργήσει το δικό της λειτουργικό σύστημα το οποίο ονομάζει HarmonyOS και το Nova 9 4G θα είναι το πρώτο smartphone που θα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα με αυτό. Ένα νεό λειτουργικό σύστημα που δεν έχει δοκιμαστεί επαρκώς και που δεν θα είναι απίθανο να κουβαλάει παιδικές ασθένειες μιας και ο Κινέζος κολλοσός βιάστηκε πολύ να το κυκλοφορήσει δεχόμενος την ασφυκτική πίεση του ban της Αμερικής και αποχωρώντας από το Top 5 των κατασκευαστών smartphones παγκοσμίως.

Nova 9 4G τιμή και χαρακτηριστικά

Στην Ελλάδα θα κυκλοφορήσει το Nona 9 4G το απλό – όχι η έκδοση Pro – και θα έχει τιμή 549 ευρώ με επεξεργαστή Snapdragon 778G χωρίς την υποστήριξη 5G. Το κινητό θα είναι 4G και θα έχει οθόνη 6.57″ OLED FullHD+, μνήμη RAM 8GB, ενσωματωμένη μνήμη 128GB χωρίς τη δυνατότητα micro SD και τετραπλή κάμερα με τον βασικό αισθητήρα 50 Megapixel. Μαθαίνουμε ότι μαζί θα δίνονται δώρο τα ακουστικά Huawei freebuds 4.

Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι ότι αυτή η τόσο σημαντική αλλαγή, αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των mobile συσκευών της Huawei με την εγκατάλειψη του Android και της παρουσίαση του δικού της λειτουργικού συστήματος – του HamronyOS – δεν συνοδεύεται τουλάχιστον στην Ελλάδα με σαφή αναφορά σε αυτή την τόσο σημαντική αλλαγή για την ιστορία της εταιρείας.

Το Δελτίο Τύπου της Huawei Hellas

Πριν από μερικές ημέρες η Huawei Hellas έστειλε στα δημοσιογραφικά μέσα ένα δελτίο τύπου με το οποίο προετοίμαζε το έδαφος για την άφιξη του Huawei Nova 9 στην Ελλάδα και ανάμεσα στις δύο σελίδες κειμένου, δεν υπήρχε πουθενά αναφορά ή διευκρίνιση για HarmonyOS. Δηλαδή κάποιος που δεν γνωρίζει διαβάζοντας το δελτίο τύπου δημοσιευμένο στα μέσα θα υπέθετε ότι έρχεται επιτέλους ένα νέο Huawei smartphone με Android, με τι άλλο; Με Android ήταν όλα αυτά τα χρόνια τα κινητά της Huawei.

Αυτό που μας προκαλεί επίσης ενδιαφέρον είναι ότι μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρονικών στη χώρα μας που ήδη έχουν ανεβάσει στις σελίδες του το αναμενόμενο Huawei Nova 9 4G, δεν αναφέρουν πουθενά αυτή τη διαφοροποίηση. Κάποιοι εξ΄αυτών αναφέρουν στο τέλος κάτω-κάτω στα τεχνικά χαρακτηριστικά τη λέξη HarmonyOS δπου αμφιβάλλουμε αν γνωρίζει τι σημαίνει η πλειοψηφία των καταναλωτών.

Ο ενημερωμένος καταναλωτής

Ετοιμαστείτε να ζήσετε για ακόμα μια σεζόν την δαιμονισμένη εμμονή πληθώρας μέσων να προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν τρέχει τίποτα που φέτος δεν θα έχουμε ούτε Android στα Huawei κινητά, όπως έκαναν τους προηγούμενους μήνες καταβάλλοντας κάθε προσπάθεια να μας πείσουν να εγκαταστήσουμε apk αρχεία αμφιβόλλου προέλευσης για να έχουμε στα Huawei μας κάτι σαν την εμπειρία που γνωρίζαμε κάποτε.

Είπαμε όμως φέτος ούτε Google Mobile Services, ούτε Android και καλούμε του retailers να το κάνουν αυτό σαφές τόσο στις προϊοντικές σελίδες των online καταστημάτων τους όσο και μέσω των πωλητών τους στα φυσικά καταστήματα. Γιατι καλοδεχούμενο ένα ακόμα λειτουργικό σύστημα αλλά να το γνωρίζει ο καταναλωτής για να μην βρεθεί προ εκπλήξεως όπως μαθαίναμε ότι συνέβει πέρισυ με άλλες Huawei συσκευές…