Huawei P40: Τρία flagship μοντέλα θα έχει συνολικά η σειρά

Παραδοσιακά, η σειρά Huawei P αποτελείται από δύο smartphones, τη βασική έκδοση και τη Pro. Τουλάχιστον έτσι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, και το ίδιο είδαμε με τα Huawei P30. Ωστόσο, μάλλον αυτό θα αλλάξει με τα Huawei P40, τα οποία φαίνεται ότι θα έχουν τρεις εκδόσεις.

Σύμφωνα με τον γνωστό leaker @RODENT950 η κινέζικη κατασκευάστρια θα κυκλοφορήσει φέτος τρία μοντέλα στη σειρά P. Αρχικά, ο ίδιος είπε ότι τα Huawei P40 θα είναι τρία. Όταν τον ρώτησαν αν αναφέρεται στις εκδόσεις Lite, Pro και τη βασική, είπε ότι μιλάει για τρία flagship smartphones.

Ο ίδιος χρήστης τον ρώτησε αν θα υπάρχει Porsche Edition. Σε αυτή την ερώτηση ο @RODENT950 είπε ότι θα κυκλοφορήσει είτε το Huawei P40 Porsche Edition ή το P40 Max.

Σε ένα άλλο Tweet, ο @RODENT950 είπε ότι ο σχεδιασμός του module των καμερών στα βασικά Huawei P40 μπορεί να μοιάζει περισσότερο με το module του Huawei P30 Pro, παρά με το νέο trend που θέλει όλα τα smartphone να έχουν τετράγωνο ή ορθογώνιο module.

Ωστόσο, η τρίτη έκδοση που θα είναι το P40 Porsche Edition ή το P40 Max, θα έχει τετράγωνο ή ορθογώνιο module καμερών.

It is possible that the camera design might still be more like a P30 pro than a new rectangle for base models and third model came with that rectangular camera design

🤔 #HuaweiP40series

