Η Huawei απαντά για το μέλλον των συσκευών της, μετά τη λήξη της προσωρινής άδειας

Το πρόβλημα με τον αποκλεισμό της Huawei από οποιαδήποτε συνεργασία με αμερικανικές εταιρείες είναι ευρέως γνωστό, όμως υπήρχε μία σχετική ανακούφιση για τους κατόχους παλαιότερων συσκευών. Αυτό άλλαξε με τη λήξη της προσωρινής άδειας γενικής χρήσης που είχε λάβει η εταιρεία από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, κάτι που δημιούργησε εκ νέου ανησυχίες στους πελάτες της.

Σε σχετική ερώτηση στο Twitter για το τι θα γίνει με τις ενημερώσεις των υπηρεσιών της Google και ασφαλείας των συσκευών, ο επίσημος λογαριασμός της Huawei απάντησε πως οι συσκευές που ήδη κυκλοφορούν και υποστηρίζονται (πριν από τις 16 Μαΐου 2019 δηλαδή) δε θα επηρεαστούν από τις νέες αλλαγές. Αντιθέτως, η εταιρεία επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει ενημερώσεις ασφαλείας αλλά και αναβαθμίσεις λειτουργικού στις συσκευές της, όπως έκανε πάντα.

Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM.

— Huawei Mobile (@HuaweiMobile) August 17, 2020