Η Huawei πουλάει την Honor κάτω από πίεση

Η Huawei ανακοίνωσε και επίσημα την πώληση του brand Honor αλλά και όλου του τμήματος Honor της εταιρείας, κάτω από την πίεση της Αμερικής. Επίσης, η Huawei δε θα έχει πλέον καμία συμμετοχή στο brand, αλλά ούτε και κάποια μετοχή, ώστε η νέα Honor να είναι πλέον ελεύθερη από τους περιορισμούς που έφερε το ban της Αμερικής.

Η ανακοίνωση της Huawei

Σε μία δύσκολη στιγμή, όπου τα στοιχεία της βιομηχανίας δεν είναι βιώσιμα και οι καταναλωτικές επιχειρήσεις βρίσκονται υπό τεράστια πίεση, προκειμένου να επιτραπεί στους προμηθευτές να συνεχίσουν να συνεργάζονται με την Honor, η Huawei Investment Holding Co., Ltd. αποφάσισε να πουλήσει ολόκληρο το επιχειρηματικό ενεργητικό της Honor. Ο αγοραστής είναι η Shenzen Zhixin New Information Technology.

Η συμφωνία αναφέρει ότι η πώληση θα προστατεύσει τα συμφέροντα των καταναλωτών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των εργαζομένων της Honor, ενώ ταυτόχρονα η ανώτερη διοίκηση της εταιρείας θα παραμείνει ως έχει. Η νέα Honor δε θα έχει τα προβλήματα που έχει αυτή τη στιγμή η Huawei, τουλάχιστον μέχρι κάποια απόφαση να αλλάξει τα γεγονότα.

Η πώληση έγινε μετά από τις συνεχείς πιέσεις που δέχεται η Huawei, καθώς δε θα μπορεί να παράγει τα δικά της SoC, αλλά ούτε να προμηθεύεται αρκετά εξαρτήματα μετά και το δεύτερο ban. Αυτό που αποφάσισε η εταιρεία ωφελεί και τα δύο brands, καθώς η Huawei θα μπορεί να επικεντρωθεί στο να παρέχει το stock της σε δικές της συσκευές, ενώ η Honor πλέον θα είναι ελεύθερη από τους περιορισμούς.

Δεν ανακοινώθηκε το χρηματικό ύψος της συμφωνίας, όμως σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας Reuters μιλάμε για περίπου 15,2 δισεκατομμύρια δολάρια, χωρίς όμως να γνωρίζουμε αν αυτός ο αριθμός είναι 100% αληθείς.

Πηγή