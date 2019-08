Motorola One Zoom και One Pro: Δύο εκδόσεις της ίδιας συσκευής

Φέτος η εταιρείες το έχουν παρακάνει με τα ονόματα των συσκευών και τα rebrand. Σχεδιάζουν ένα τηλέφωνο και το κυκλοφορούν σε δεκάδες παραλλαγές και άλλο όνομα ανά αγορά διάθεσης. Φαίνεται ότι ούτε η Motorola θα αποτελούσε εξαίρεση με τα Motorola One Zoom και Motorola One Pro.

Αν και έχουν διαρρεύσει διάφορες πληροφορίες για τη συσκευή μέχρι τώρα νομίζαμε ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά smartphone. Ωστόσο, σύμφωνα με νέο leak από τον Evan Blass το Motorola One Zoom και το Motorola One Pro είναι ακριβώς η ίδια συσκευή, με το ίδιο hardware, τον ίδιο σχεδιασμό αλλά με δύο βασικές διαφορές.

Το Motorola One Zoom θα τρέχει ένα custom UI της εταιρείας με ενσωματωμένη την Amazon Alexa και προεγκατεστημένες τις εφαρμογές της Amazon, όπως το Amazon Music, Amazon Photos, και το Audible.

Από την άλλη, το Motorola One Pro είναι η ίδια συσκευή, αλλά ανήκει στο πρόγραμμα Android One, τρέχει την καθαρή έκδοση του λειτουργικού της Google, και στο πίσω μέρος θα έχει το λογότυπο που έχει κάθε Android One συσκευή.

Κατά τα άλλα, στο module καμερών της συσκευής θα υπάρχει τετραπλή 48MP κάμερα με dual OIS, μία ultra-wide 117°, ένας τηλεφακός με 5x ζουμ, και ένας 5MP αισθητήρα βάθους.

Στα λοιπά χαρακτηριστικά το Motorola One Zoom/Pro θα υπάρχει ο Snapdragon 675, 4GB μνήμη RAM και 128GB UFS επεκτάσιμος χώρος αποθήκευσης. Επίσης, δεν είναι γνωστό αν θα κυκλοφορήσουν άλλες εκδόσεις αλλά η συγκεκριμένη θα κοστίζει €399. Τέλος, η διανομή των δύο συσκευών θα γίνεται από διαφορετικές αποθήκες και θα διατεθούν σε διαφορετικές αγορές.

