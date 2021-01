Νέα γυρίσματα στην ταινία James Bond λόγω παλιού smartphone!

H προβολή της νέα ταινία James Bond με τίτλο No Time To Die έχει αναβληθεί δυο φορές λόγω της πανδημίας και το πότε τελικά θα βρει το δρόμο της προς τις κινηματογραφικές αίθουσες, κανείς δεν το ξέρει. Υπάρχει όμως ακόμα ένας λόγος για αυτή την καθυστέρηση και αφορά τον τεχνολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στην ταινία από τους πρωταγωνιστές θεωρούνται πλέον παλιά!

Το αποτέλεσμα είναι ότι κάποιες σκηνές στις οποίες πρωταγωνιστούν smartphones της Nokia θα πρέπει να γυριστούν εκ νέου με τα νεότερα μοντέλα, αφού εκείνα που είχαν χρησιμοποιηθεί στα αρχικά γυρίσματα είναι οι παλαιότερες εκδόσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φιλμ λέγεται ότι θα προβληθεί τον Οκτώβριο του 2021, οπότε η τοποθέτηση προϊόντων δεν μπορεί να γίνει με παλιά μοντέλα.

Είναι γνωστό ότι οι ταινίες του James Bond αποτελούν μίας πρώτης τάξης ευκαιρία για τοποθέτηση προϊόντων από διάφορες φίρμες, όπως είναι η Aston Martin, η Rolex, η Canon και η Nikon, με τη Nokia να βάζει στα χέρια των πρωταγωνιστών το Nokia 8.3 5G.

Κανείς δεν θα ήθελε να δει τον James Bond να κρατά ένα μοντέλο που κυκλοφορεί εδώ και καιρό, αφού είναι γνωστό ότι πολλοί περιμένουν τη νέα ταινία του για να τσεκάρουν και όλα τα τελευταία gadgets που μόλις παρουσιάστηκαν. Βέβαια, ο ίδιος ο James έχει πει την ατάκα “Well, I Like to do some things the old fashioned way”, στην ταινία SkyFall, αλλά εκεί εννοούσε κάτι άλλο, πέρα από την τεχνολογία…

