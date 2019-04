Nokia 8.1 Plus: Έχει hole-punch, τριπλή κάμερα Zeiss, Snapdragon 660 και τιμή 345 ευρώ

Σήμερα στην Ταϊβάν, η HMD Global παρουσίασε το Nokia X71 μαζί με το επόμενο flagship της, το Nokia 9 PureView. Το Nokia X71 είναι η πρώτη συσκευή με την επωνυμίας της Nokia η οποία έχει punch hole στην οθόνη και θα κυκλοφορήσει εκτός Κίνας με το όνομα Nokia 8.1 Plus.

Το νέο midrange Nokia έχει μία FHD+ 6,39 ιντσών οθόνη με punch hole το οποίο στεγάζει την 16MP selfie κάμερα και έχει την εντυπωσιακή αναλογία 93% οθόνη προς σώμα. Στο εσωτερικό του Nokia 8.1 Plus θα βρούμε τον Snapdragon 660 συνδυασμένο με 6GB μνήμης RAM και 128GB εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο ο οποίος είναι επεκτάσιμος μέχρι τα 256GB μέσω κάρτας microSD.

Στο πίσω μέρος του Nokia 8.1 Plus θα βρούμε τρεις κάμερες της Zeiss στοιχισμένες στο κέντρο, με την κύρια κάμερα να έχει αισθητήρα 48MP, έναν ευρυγώνιο φακό 8MP και έναν φακό με αισθητήρα βάθους 5MP. Δίπλα από τις τρεις κάμερες υπάρχει το φλας και από κάτω ένας παραδοσιακός αισθητήρας δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Επιπλέον, το Nokia 8.1 Plus είναι μέρος του προγράμματος Android One και τρέχει Android 9 Pie. Όσον αφορά τη μπαταρία, είναι 3.500mAh και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση στα 18W. Το Nokia 8.1 Plus έχει θύρα USB type-C και θύρα ακουστικών 3,5 mm.

Η τιμή του Nokia 8.1 Plus είναι στα 345€ και οι πωλήσεις θα ξεκινούν στην Κίνα στις 30 Απριλίου, για την έκδοση Nokia X71. Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε πότε θα κυκλοφορήσει η συσκευή στις παγκόσμιες αγορές.

