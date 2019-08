Nokia: Θα βρίσκεται στην IFA 2019 με ένα “mix of smart and feature phones”

Την παρουσία της Nokia στην IFA 2019 επιβεβαίωσε η HMD Global στην οποία ανήκει πλέον η Φιλανδική εταιρεία, δεν έδωσε καμία πληροφορία στο κοινό όμως για το τι είδους προϊόντα αναμένεται να αποκαλύψει στην μεγάλη έκθεση του Βερολίνου.

Η Nokia όμως μέσα από δημοσίευση στο Twitter ενημέρωσε το κοινό ότι στην IFA 2019 θα αποκαλυφθεί ένα “mix of smart and feature phones” και κάλεσε τον κόσμο να μαντέψει τι είδους προϊόντα θα φέρει στην έκθεση.

We're introducing new members to the family at this year’s IFA event in Berlin. Expect a mix of smart and feature phones – can you guess which one this will be? #IFA19 #NokiamobileLive pic.twitter.com/jF9iROacVZ

— Nokia Mobile (@NokiaMobile) August 28, 2019