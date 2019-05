OnePlus 7 Pro: Επίσημη διαφήμιση επιβεβαιώνει την απουσία notch, bezels και bloatware

Η OnePlus έχει βάλει διαφημίσεις στην εφημερίδα New York Times στις οποίες προωθεί το επερχόμενο flagship της, το OnePlus 7 Pro. Η εταιρεία λέει πως θα είναι ένα τηλέφωνο χωρίς καμπάνες και σφυρίχτρες (bells και whistles), χωρίς bezels, χωρίς notch, χωρίς καθυστερήσεις στις εφαρμογές, χωρίς bloatware, χωρίς τιμή $2.000, και χωρίς τυχαία κομμάτια μουσικής.

Στη διαφήμιση του OnePlus 7 Pro μπορούμε να δούμε ένα σχέδιο της συσκευής, το οποίο επιβεβαιώνει λίγο ή πολύ ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του, όπως την τριπλή κάμερα, την αναδυόμενη selfie κάμερα, τον in-display αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων και το σωλήνα θέρμανσης για τη διασπορά της θερμότητας.

Yes Virginia, if it's in The New York Times, it's got to be true. Welcome to the world, One Plus! pic.twitter.com/leKjS801dN

— Dave nyc (@david_nyc) April 29, 2019