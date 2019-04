OnePlus 7 και OnePlus 7 Pro: Ανακοινώθηκε επίσημα το launch event για της 14 Μαΐου

Η OnePlus ανακοίνωσε ότι θα παρουσιάσει επίσημα τα νέα της flagships, OnePlus 7 και OnePlus 7 Pro, τον επόμενο μήνα στις 14 Μαΐου, σε μία σειρά από πολλαπλά launch event.

Η κύρια εκδήλωση της αποκάλυψης των OnePlus 7 και OnePlus 7 Pro θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στην Pier 94 και θα αρχίσει στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Όπως και στις προηγούμενες εκδηλώσεις, έτσι και σε αυτή οι fan της OnePlus θα μπορέσουν να παρευρεθούν στην εκδήλωση αγοράζοντας εισιτήρια από το OnePlus.com.

Τα Early Bird εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα από τις 25 Απριλίου στις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, και για 48 ώρες, στην μειωμένη τιμή των $20. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου θα πωλούνται μόνο τα Standard και Plus One εισιτήρια.

Επιπλέον, η OnePlus δίνει την ευκαιρία σε μερικούς τυχερούς να πιάσουν στα χέρια τους τα OnePlus 7 και OnePlus 7 Pro πριν από κάθε άλλον, αρκεί να κάνουν τη σχετική αίτηση και φυσικά να επιλεγούν από την εταιρεία.

Want to go hands-on with our super smooth display? Join the Lab for a chance to be among the first to experience the OnePlus 7 Pro.

— OnePlus (@oneplus) April 23, 2019