OnePlus 7 Pro: Έχει την 2η καλύτερη κάμερα με 1 πόντο πίσω από τα P30 Pro και Galaxy S10 5G

Το OnePlus 7 Pro κατέκτησε τη δεύτερη θέση της κατάταξης της DxOMark με 111 πόντους, μόλις ένα πόντο πίσω από τα Huawei P30 Pro και Samsung Galaxy S10 5G, τα οποία ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με 112 πόντους. Πιο συγκεκριμένα το OnePlus 7 Pro πήρε 118 πόντους στη φωτογραφία (1 πόντο πίσω από το Huawei P30 Pro) και 98 πόντους στη λήψη βίντεο, 1 πόντο πίσω από το Xiaomi Mi 9 και τους 2 πόντους από το Galaxy S10 5G.

Η τριπλή κάμερα του OnePlus 7 Pro:

Primary: 48 Megapixel Sony IMX586 sensor (12Mp output size), 26mm-equivalent lens with f/1.6 aperture and OIS

Ultra-wide: 16 Megapixel sensor, 17mm-equivalent lens with f/2.2 aperture

Telephoto: 8 Megapixel sensor, 78mm-equivalent lens with f/2.4 aperture and OIS

Laser/PDAF autofocus, Dual-LED flash

4K/60fps video (4K/30fps default settings)

Η selfie camera

16 Megapixel 1/3″ Sony IMX 471 sensor with 1µm pixels, 25mm-equivalent focal length, f/2 aperture, Fixed focus

Τα θετικά που βρήκε η DxOMark στη λήψη φωτογραφιών του OnePlus 7 Pro: – Ακριβείς εκθέσεις στόχων και μεγάλο δυναμικό εύρος

– Γρήγορη, ακριβής και επαναλαμβανόμενη αυτόματη εστίαση

– Καλή διατήρηση των λεπτομερειών σε όλες τις συνθήκες

– Καλές λεπτομέρειες σε λήψεις ζουμ μεσαίας και μεγάλης εμβέλειας

– Ακριβής έκθεση και ελάχιστη γωνία σκίασης χρησιμοποιώντας φλας

– Αποτελεσματική εκτίμηση βάθους και ωραίο αποτέλεσμα bokeh στη λειτουργία πορτρέτου

Τα μειονεκτήματα που βρήκε η DxOMark στη λήψη φωτογραφιών του OnePlus 7 Pro: – Οι χρωματικές αποχρώσεις λευκού είναι μερικές φορές ορατές

– Ορατός θόρυβος φωτεινότητας στις σκιές σε εικόνες σε εσωτερικό χώρο

– Ελαφρώς χαμηλή έκθεση στόχου σε πορτραίτα με οπίσθιο φωτισμό

– Αποχρωματισμός και θόρυβος φωτεινότητας σε λήψεις ζουμ

Τα θετικά που βρήκε η DxOMark στη λήψη βίντεο του OnePlus 7 Pro: – Καλά διατηρημένη λεπτομέρεια σε όλες τις συνθήκες

– Ακριβείς εκθέσεις στόχων στις περισσότερες συνθήκες

– Η ισορροπία λευκού είναι γενικά ακριβής

– Γρήγορη απόκριση της αυτόματης εστίασης με αλλαγές σκηνής

– Αρκετά αποτελεσματική σταθεροποίηση

Τα μειονεκτήματα που βρήκε η DxOMark στη λήψη βίντεο του OnePlus 7 Pro: – Διαφορές στην ευκρίνεια του πλαισίου στα βίντεο που γίνονται με περπάτημα

– Θόρυβος σε κινούμενα θέματα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

– Φαινόμενο aliasing (Ένα τεχνούργημα – artifack – που δημιουργείται από την παρουσία συχνοτήτων στην εικόνα που είναι πολύ υψηλές σε σύγκριση με τη συχνότητα δειγματοληψίας του αισθητήρα. Τα φαινόμενα σκίασης και τα μοτίβα Moiré είναι δύο μορφές aliasing)

– Ελαφρώς περιορισμένο δυναμικό εύρος

Τα θετικά που βρήκε η DxOMark στη λήψη φωτογραφικών της selfie κάμερας του OnePlus 7 Pro: – Ευχάριστοι τόνοι δέρματος, ισορροπία λευκού και απόδοση χρωμάτων

– Καλή έκθεση στα πρόσωπα σε έντονο φως και εσωτερικούς χώρους

– Αρκετά καλή απόδοση λεπτομέρειας σε κοντινή και μεσαία κλίμακα

– Καλή έκθεση, λεπτομέρεια και χρώμα κατά τη λήψη με φλας

Τα μειονεκτήματα που βρήκε η DxOMark στη λήψη φωτογραφικών της selfie κάμερας του OnePlus 7 Pro: – Μικρό βάθος πεδίου

– Ορατός θόρυβος, ιδιαίτερα σε εσωτερικούς χώρους και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού

– Αναμόρφωση (προοπτική παραμόρφωση) σε πρόσωπα κοντά στα άκρα του κάδρου

– Υπερφωτισμένες περιοχές σε σκηνές υψηλής αντίθεσης

– Θέματα απομόνωσης αντικειμένων σε λειτουργία bokeh

Τα θετικά που βρήκε η DxOMark στη λήψη βίντεο της selfie κάμερας του OnePlus 7 Pro: – Ακριβής έκθεση σε όλες τις συνθήκες

– Καλό δυναμικό εύρος στις περισσότερες συνθήκες

– Ακριβής χρωματική ισορροπία και ισορροπία λευκού σε έντονο φως και συνθήκες εσωτερικών χώρων

– Αξιοπρεπής σταθεροποίηση όταν περπατάτε κατά την εγγραφή

Τα μειομεκτήματα που βρήκε η DxOMark στη λήψη βίντεο της selfie κάμερας του OnePlus 7 Pro: – Θόρυβος στην κίνηση και artifackts στις υφές

– Ισχυρή φωτεινότητα και θόρυβος χρώματος σε χαμηλό φωτισμό

– Έλλειψη λεπτομέρειας σε χαμηλό φωτισμό

– Εμφάνιση του κουνήματος της κάμερας κατά την εγγραφή στο χέρι

– Μικρό βάθος πεδίου

