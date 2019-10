OnePlus 7T Pro: Teaser από τον Pete Lau για την McLaren Edition:

Η OnePlus αποκάλυψε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου το OnePlus 7T ενώ την δεκάτη Οκτωβρίου αναμένεται η αποκάλυψη της Pro έκδοσης στο Λονδίνο. Το προηγούμενο διάστημα ακούσαμε και είδαμε την OnePlus 7T Pro McLaren Edition και τώρα ο Pete Lau, CEO και co-founder της OnePlus έκανε ένα μικρό tease του retail box του smartphone.

Το teaser έγινε μέσα από τον λογαριασμό του Pete στο Twitter και σε αυτό βλέπουμε για ακόμη μία φορά την πορτοκαλί λεπτομέρεια που χαρακτηρίζει από πέρυσι την McLaren Edition του smartphone της OnePlus. Το υπόλοιπο κουτί είναι μαύρο και έχει μοτίβο παρόμοιο με carbon fiber.

Επιπλέον, στην περσινή έκδοση αναφέρθηκε και επίσημος Twitter λογαριασμός McLaren Automotiveκαι φυσικά μιλάμε για το OnePlus 6T Pro McLaren Edition.

#TBT to when @oneplus and #McLaren pushed boundaries with the OnePlus 6T McLaren Edition. pic.twitter.com/XBTkUJ3oup

— McLaren Automotive (@McLarenAuto) October 3, 2019