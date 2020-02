Poco X2: Πέρασε από το Geekbench με 6GB και 8GB RAM

Η POCO πλέον αποτελεί ξεχωριστό brand και σύντομα θα πραγματοποιήσει το πρώτο της event όπου θα παρουσιάσει το Poco X2. Το συγκεκριμένο smartphone θεωρείται ότι θα είναι ο διάδοχος του Poco F1, και rebrand έκδοση του Redmi K30.

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν κυκλοφορήσει διάφορα leaks τα οποία σχετίζονται με το Poco X2, και καλύπτουν ειδικά χαρακτηριστικά, τεχνικά χαρακτηριστικά και άλλα. Οπότε, γνωρίζουμε περίπου τι να περιμένουμε από το smartphone.

Τι αποκαλύπτει το Geekbench

Αυτή τη φορά, το Poco X2 πέρασε από τη γνωστή πλατφόρμα μέτρησης επιδόσεων Geekbench. Μάλιστα εμφανίστηκαν δύο διαφορετικές εκδόσεις. Το πρώτο στοιχείο που αποκαλύπτουν οι καταχωρήσεις είναι ότι θα υπάρχει έκδοση με 6GB μνήμη RAM και μία ακόμα με 8GB μνήμη RAM.

Επιπλέον, και οι δύο εκδόσεις θα έχουν επεξεργαστή χρονισμένο στα 1.8GHz και αν τα leaks ισχύουν το SoC θα είναι ο Snapdragon 730G. Ενώ όσον αφορά το λειτουργικό, το Poco X2 θα τρέχει Android 10 out of the box. Κάτι αναμενόμενο, καθώς αποτελεί βασική απαίτηση της Google για τα smartphones του 2020.

Χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με φήμες και λαμβάνοντας υπόψη ότι μάλλον το Poco X2 είναι rebrand του Redmi K30, το smartphone θα έχει 6,67 ίντσες IPS LCD οθόνη με ρυθμό ανανέωσης 120Hz. Η μπαταρία του θα έχει χωρητικότητα 4.500mAh και θα υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 27W.

Τέλος, σε επίπεδο καμερών, στο πίσω μέρος θα υπάρχει μία τετραπλή κάμερα 64MP+8MP+2MP+2MP και η selfie θα είναι διπλή 20MP+2MP.

Πηγή 1 Πηγή 2