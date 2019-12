Samsung Galaxy S11+: Θα έχει κάμερα 48MP με 5x optical zoom

Το τελευταίο διάστημα ο γνωστός leakster, Ice Universe, δεν έχει αφήσει σε ησυχία την Samsung και την επόμενη flagship σειρά Galaxy S11. Για ακόμη μία φορά με post στο Twitter ο Ice Universe αποκαλύπτει ότι το Galaxy S11+ θα έχει μία κάμερα η οποία θα ανέρχεται στα 48MP η οποία θα υποστηρίζει 5x optical zoom. Περισσότερες πληροφορίες για αυτήν δεν γνωρίζουμε αυτό που έχει αποκαλύψει ο ίδιος leakster τις προηγούμενες ημέρες είναι η κύρια κάμερα του smartphone.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το Galaxy S11+ θα έχει μία custom έκδοση του αισθητήρα 108MP ISOCELL Bright HMX ο οποίος θα ονομάζεται 108MP ISOCELL Bright HM1 και αντί για τεχνολογία Tetracell, η οποία συνδυάζει τέσσερα pixel σε ένα θα έχει τεχνολογία Nonacell η οποία θα συνδυάζει ενιά pixel σε ένα για την παραγωγή φωτογραφιών 12MP.

S11 + 5x optical zoom 48MP

P40Pro 10x optical zoom 16MP

Two very different approaches

— Ice universe (@UniverseIce) December 20, 2019