Samsung Galaxy S20: Στα 60Hz το default refresh rate της οθόνης

Το display των Samsung Galaxy S20 αναμένεται να διπλασιάσει τον ρυθμό ανανέωσης φτάνοντας έτσι τα 120Hz ωστόσο όπως γίνεται γνωστό μέσα από τον Max Weinbach, ο Νοτιοκορεάτικος κολοσσός όχι μόνο θα περιορίσει τον ρυθμό ανανέωσης αυτόν μόνο στην ανάλυση Full HD+ αλλά θα κυκλοφορήσει το smartphone με ρύθμιση στα 60Hz.

Αν και η μέθοδος της Samsung δεν προκαλεί προβλήματα στην συσκευή, ενδιαφέρον προκαλεί ότι η εταιρεία δεν θέλει να πιέσει τους χρήστες στο να χρησιμοποιήσουν το νέο χαρακτηριστικό το οποίο θα κάνει σημαντική διαφορά έναντι στα 60Hz.

Out of the box, S20s will be set to 60hz not 120hz

— Max Weinbach (@MaxWinebach) January 22, 2020