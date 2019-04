Τα Motorola RAZR 2019 και Motorola Vision One έλαβαν πιστοποίηση Bluetooth 5.0

Η Motorola θέλει να αλλάξει μία για πάντα την εμφάνιση των συσκευών της και ξεκινά την αλλαγή με το RAZR 2019 και το One Vision. Η RAZR σειρά έγινε γνωστή στις αρχές του 2000 χάρη στο RAZR V3, και η Motorola προσπαθεί να ανανεώσει τη σειρά με την κυκλοφορία του foldable Motorola RAZR 2019.

Τον περασμένο μήνα, έγιναν αρκετά leaks τα οποία ανέφεραν τις βασικές προδιαγραφές του Motorola RAZR 2019, μερικά από αυτά αφορούσαν την 6,2 ιντσών οθόνη και τον Snapdragon 710 SoC. Σήμερα όμως, έλαβε πιστοποίηση από το Bluetooth SIG μία συσκευή με το κωδικό όνομα Voyager, κάτι που σημαίνει ότι η ημέρα ανακοίνωσης του Motorola RAZR 2019 μάλλον δεν αργεί.

Από τη περιγραφή της πιστοποίησης μπορούμε να δούμε ότι η συσκευή θα είναι αποκλειστικότητα της Verizon στις ΗΠΑ, όπως και ότι θα υποστηρίζει Bluetooth 5.0. Σύμφωνα με προηγούμενες φήμες, η αρχική τιμή πώλησης του Motorola RAZR 2019 θα είναι $1.500, κάτι που θα κάνει το foldable smartphone πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με το 2.000 δολαρίων Samsung Galaxy Fold και το Huawei Mate X του οποίου η τιμή είναι $2.600.

Εκτός από το Motorola RAZR 2019, έλαβε πιστοποίηση από τη Bluetooth SIG και μία ακόμη συσκευή, η οποία κατά πάσα πιθανότητα είναι το Motorola One Vision. Στην ιστοσελίδα του Bluetooth SIG μπορούμε να δούμε ότι θα κυκλοφορήσουν συνολικά τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις με Bluetooth 5.0.

Από την καταχώρηση της συσκευής στο Geekbench γνωρίζουμε ότι το Motorola One Vision θα είναι εξοπλισμένο με τον Samsung Exynos 9610 SoC και 3GB ή 4GB μνήμη RAM, μαζί με 32GB ή 128GB εσωτερικό χώρο αποθήκευσης. Το Motorola One Vision θα τρέχει Android 9 Pie και θα είναι μέρος του προγράμματος Android One. Τέλος, θα έχει οθόνη 6,2 ιντσών με FHD+ ανάλυση και punch hole, και δύο πίσω κάμερες η κύρια στα 48MP και η δεύτερη στα 12MP.

