Xiaomi Mi 10: Πρώτα online στις 13 Φεβρουαρίου και μετά live στην MWC 2020

Τις τελευταίες ημέρες διέρρευσαν αρκετές πληροφορίες για τα Xiaomi Mi 10 και Mi 10 Pro, εν όψει της επίσημης παρουσίασης τους. Ωστόσο, το τοπίο ήταν λίγο μπερδεμένο όσον αφορά την ημερομηνία της ανακοίνωσης των flagships smartphones.

Σχεδιασμός και χαρακτηριστικά

Πρόσφατα διέρρευσαν μία σειρά από αφίσες, εικόνες, και φωτογραφίες των δύο Xiaomi Mi 10, που αποκαλύπτουν ότι τα smartphones έχουν curved οθόνες OLED. H selfie κάμερα είναι τοποθετημένη σε punch hole στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Επίσης, στο πίσω μέρος, τα Xiaomi Mi 10 έχουν παρόμοιο module καμερών, το οποίο είναι χωρισμένο στα δύο. Στο κύριο module υπάρχουν τρεις αισθητήρες, ακριβώς από κάτω έχει τοποθετηθεί ακόμα μία κάμερα και το LED flash. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο smartphone είναι ότι το Mi 10 Pro έχει κάποιον επιπλέον αισθητήρα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης κάμερας, κατά πάσα πιθανότητα ToF.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, αναμένεται τα Xiaomi Mi 10 να έχουν 108MP κύρια κάμερα και το βασικό μοντέλο θα έχει 8GB μνήμη RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον, έχει επιβεβαιωθεί ότι τα smartphones θα έχουν τον Snapdragon 865, LPDDR5 RAM, UFS 3.0, θα υποστηρίζουν Wi-Fi 6 και ταχυφόρτιση 66W.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες υπήρχαν και τα retail boxes, τα οποία αποκαλύπτουν ότι τα Xiaomi Mi 10 θα υποστηρίζουν και τα δύο 5G, θα έχουν Hi Res Audio, και η τετραπλή κάμερα θα είναι AI. Επιπλέον, η κάμερα θα υποστηρίζει βίντεο 8K και 50x zoom. Από πλευράς λειτουργικού θα τρέχουν Android 10 out of the box.

Ημερομηνία κυκλοφορίας και τιμή

Αρχικά, αναμενόταν η κινέζικη κατασκευάστρια να παρουσιάσει τα Xiaomi Mi 10 στις 23 Φεβρουαρίου στην έκθεση MWC 2020. Όμως, η εταιρεία επέλεξε να αποκαλύψει τα νέα της flagships σε ένα online-only event που θα πραγματοποιήσει στις 13 Φεβρουαρίου, μάλλον εξαιτίας της επιδημίας του Coronavirus.

Όσον αφορά την έκθεση, σύμφωνα με πρόσφατη ανάρτηση της κατασκευάστριας στο Twitter, η Xiaomi θα παρευρεθεί και στην MWC 2020 όπου θα παρουσιάσει ζωντανά στο κοινό τα Mi 10 και Mi 10 Pro.

Όσον αφορά την τιμή των Mi 10, ο CEO της εταιρεία, Lei Jun, δήλωσε στο Weibo ότι αυτή τη φορά δεν έθεσαν οικονομικούς περιορισμούς, αλλά επικεντρώθηκαν στην ποιοτική των smartphones. Οπότε, η τιμή των νέων flagships της Xiaomi θα είναι σχετικά υψηλή.

Τα παραπάνω επιβεβαίωσε ο χρήστης του Twitter GadgetsFlix, ο οποίο δημοσίευσε τις τιμές των Mi 10. H μικρή έκδοση του Xiaomi Mi 10 με 8GB μνήμη RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο θα τιμολογείται στα 4200¥ ή περίπου 547 ευρώ, και η μεγάλη με τα 256GB χώρο αποθήκευσης ανεβάζει την τιμή στα 4500¥ ή περίπου 586 ευρώ.

Από την άλλη, το Mi 10 Pro θα κυκλοφορήσει μόνο σε μία έκδοση με 12GB μνήμη RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο, και η τιμή του θα είναι 4900¥ ή περίπου 638 ευρώ.

