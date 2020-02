Xiaomi Mi 10 και Mi 10 Pro: Επίσημα retail boxes, αφίσες και τιμές

Τις τελευταίες ημέρες διέρρευσαν αρκετές πληροφορίες για τα Xiaomi Mi 10 και Mi 10 Pro, εν όψει της επίσημης παρουσίασης τους, στις 13 Φεβρουαρίου. Τα leaks προέρχονται από αρκετές πηγές και αποκαλύπτουν πολλές λεπτομέρειες για τα επερχόμενα flagships.

Σχεδιασμός και χαρακτηριστικά

Αρχικά, διέρρευσαν μία σειρά από αφίσες, εικόνες, και φωτογραφίες των δύο Xiaomi Mi 10. Με βάση το υλικό που διέρρευσε, τα smartphones έχουν curved οθόνες OLED. H selfie κάμερα είναι τοποθετημένη σε punch hole στην πάνω αριστερή γωνία της οθόνης.

Στο πίσω μέρος, τα Xiaomi Mi 10 έχουν παρόμοιο module καμερών, το οποίο είναι χωρισμένο στα δύο. Στο κύριο module υπάρχουν τρεις αισθητήρες, ακριβώς από κάτω έχει τοποθετηθεί ακόμη μία κάμερα και το LED flash. Η μόνη διαφορά μεταξύ των δύο smartphone είναι ότι το Mi 10 Pro έχει κάποιον επιπλέον αισθητήρα μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης κάμερας, κατά πάσα πιθανότητα ToF.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, αναμένεται τα Xiaomi Mi 10 να έχουν 108MP κύρια κάμερα και το βασικό μοντέλο θα έχει 8GB μνήμη RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο. Επιπλέον, έχει επιβεβαιωθεί ότι τα smartphones θα έχουν LPDDR5 RAM, UFS 3.0, θα υποστηρίζουν Wi-Fi 6 και ταχυφόρτιση 66W.

Τα retail boxes που διέρρευσαν, αποκαλύπτουν ότι τα Xiaomi Mi 10 θα υποστηρίζουν και τα δύο 5G, θα έχουν Hi Res Audio, και η τετραπλή κάμερα θα είναι AI. Επιπλέον, η κάμερα θα υποστηρίζει βίντεο 8K και 50x ζουμ. Από πλευράς λειτουργικού θα τρέχουν Android 10 out of the box.

Τιμές

Σε μία άλλη δημοσίευση στο Twitter, ο GadgetsFlix αποκαλύπτει τις τιμές όλων των εκδόσεων. Η μικρή έκδοση του Xiaomi Mi 10 με 8GB μνήμη RAM και 128GB αποθηκευτικό χώρο θα τιμολογείται στα 4200¥ ή περίπου 547 ευρώ, και η μεγάλη με τα 256GB χώρο αποθήκευσης ανεβάζει την τιμή στα 4500¥ ή περίπου 586 ευρώ.

Από την άλλη, το Mi 10 Pro θα κυκλοφορήσει μόνο σε μία έκδοση με 12GB μνήμη RAM και 256GB αποθηκευτικό χώρο, και η τιμή του θα είναι 4900¥ ή περίπου 638 ευρώ.

Πηγή