Xiaomi Mi A3: Έρχονται 25 Ιουλίου, διέρρευσαν renders, φωτογραφίες και χαρακτηριστικά

Εδώ και λίγες ημέρες έχουν αρχίσει οι φήμες και τα leaks για τα επερχόμενα Android One smartphones της Xiaomi. Σήμερα τελικά ήταν η ημέρα που θα μαθαίναμε σχεδόν τα πάντα για τα Xiaomi Mi A3.

Ας ξεκινήσουμε με τα επίσημα. Η Xiaomi ξεκίνησε από νωρίς τη δημοσιεύσεις διαφόρων μηνυμάτων σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Πέραν του ότι λανσάρει διαρκώς τις συσκευές και εκθιάζει ξεκάθαρα τις κάμερες τους, διέρρευσε μία πρόσκληση για την επίσημη παρουσίαση των συσκευών στις 25 Ιουλίου.

According to this media invite, the #XiaomiMiA3 series will launch on July 25 at Warsaw, Poland. pic.twitter.com/jmztzbytNd

Έπειτα, η εταιρεία τονίζει ότι τα Xiaomi Mi A3 θα είναι ξεκάθαρα πιο αποδοτικά από τους προκατόχους τους.

