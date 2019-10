Xiaomi Mi Note 10: Διέρρευσε το retail box, μάλλον θα κυκλοφορήσει τέλη Οκτωβρίου

Το 2017 η Xiaomi ανακοίνωσε το Mi Note 3, το οποίο ήταν και το τελευταίο τηλέφωνο της σειράς που κυκλοφόρησε. Τώρα, σύμφωνα με αναφορές η εταιρεία ετοιμάζει το Xiaomi Mi Note 10 το οποίο θα κυκλοφορήσει στα τέλη Οκτωβρίου.

Ενδιαφέρον είναι ότι όχι μόνο η εταιρεία δεν έχει κυκλοφορήσει ένα smartphone της σειράς από το 2017 αλλά και πριν μερικούς μήνες είχε δηλώσει ότι δεν θα κυκλοφορήσει φέτος κάποια συσκευή που θα ανήκει στις σειρές Mi Note και Mi MAX.

Ωστόσο, πριν λίγο καιρό ο leakster IceUniverse αποκάλυψε ότι η εταιρεία ετοιμάζεται να ανανεώσει τη σειρά Mi Note κυκλοφορώντας το Mi Note 10. Την πληροφορία αυτή επιβεβαίωσε ο χρήστης του Twitter @TechyMr, ο οποίος δημοσίευσε μία φωτογραφία με το κουτί του Xiaomi Mi Note 10.

Mi Note 10 Package Leak!!!

Xiaomi is bringing Mi Note series back and Mi Note 10 is real.

Follow @TechytMr for more…#Xiaomi #minote10 @stufflistings @ishanagarwal24 pic.twitter.com/OR0vo9e2fe

— Mr. TechYT (@TechytMr) October 16, 2019