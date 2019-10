Xiaomi Mi Note 10: Θα έχει πενταπλή κάμερα 108MP και Snapdragon 855+

Όπως όλα δείχνουν οι φήμες και τα leaks που ήθελαν τη Xiaomi να ετοιμάζει το επόμενο μοντέλο της σειράς Note ήταν απόλυτα σωστές. Μετά από διάφορες ιστοσελίδες πιστοποιήσεων τις οποίες επισκέφθηκε το smartphone, η εταιρεία δημοσίευσε teaser του Xiaomi Mi Note 10.

Μέσω του επίσημου λογαριασμού της στο Twitter, η εταιρεία αποκάλυψε ότι το Mi Note 10 θα είναι το πρώτο smartphone παγκοσμίως με πέντε πίσω κάμερες όπου η κύρια είναι στα 108MP.

Introducing the world's FIRST 108MP Penta Camera. A new era of smartphone cameras begins now! #MiNote10 #DareToDiscover pic.twitter.com/XTWHK0BeVL

Επίσης, η Xiaomi έχει ήδη κάνει tease και το Mi CC9 Pro το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 5 Νοεμβρίου και θα έχει πέντε κάμερες με την κύρια να είναι στα 108MP. Από τη στιγμή που η σειρά CC δεν έχει βγει ποτέ εκτός της κινέζικης αγοράς θεωρούμε ότι το Xiaomi Mi Note 10 θα είναι η rebrand έκδοση του Mi CC9 Pro. Κάτι που θα εξηγούσε τον χαρακτηρισμό του από την εταιρεία ως το πρώτο smartphone παγκοσμίως με πέντε πίσω κάμερες όπου η κύρια είναι στα 108MP.

Ο leakster @stufflistings έκανε tweet στο οποίο αναφέρει ότι το Mi Note 10 και το Mi CC9 Pro θα έχουν αρκετά παρόμοια χαρακτηριστικά αλλά διαφορετικό επεξεργαστή. Η αναφορά αυτή ενισχύει τα leaks που ήθελαν το Xiaomi Mi Note 10 να έχει flagship χαρακτηριστικά και να διαθέτει τον Snapdragon 855+. Οι περισσότερες αναφορές σημειώνουν ότι το Mi CC9 Pro θα έχει τον Snapdragon 730G.

Both the Mi Note 10 and the CC9 Pro will share a lot of features.

The SoC will be the differentiating factor.#Xiaomi #redmi #cc9pro #mismartwatch #MiTV5 #MiNote10

