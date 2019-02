Η Xiaomi μιλάει για πρώτη φορά για το αναδιπλούμενο smartphone που ετοιμάζει

Για πρώτη φορά η Xiaomi αναφέρεται επίσημα στο αναδιπλούμενο smartphone που ετοιμάζει. Ο “μηχανισμός” της Xiaomi θα επιτρέπει στην οθόνη του foldable smartphone να διπλώνει σε δυο σημεία και αναπτύσσεται σε συνεργασία με τρίτο κατασκευαστή. Το MIUI που θα ελέγχει το έυκαπτο αυτό smartphone είναι αποκλειστική ευθύνη της Xiaomi.

Σε επιστολή της προς την ιστοσελίδα LetsGoDigital η Xiaomi δηλώνει ότι το double folding smartphone που ετοιμάζει θα είναι το πρώτο στον κόσμο και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί διπλωμένο και στις δύο πλευρές, διπλωμένο στην μία πλευρά ή όχι διπλωμένο – σαν tablet. Ο “μηχανισμός” αυτός θα είναι αξιόπιστος με την Xiaomi να καταβάλει τεράστια προσπάθεια για να το πετύχει και θα το πετύχει όπως δηλώνει.

Συνεχίζοντας, η Xiaomi αναφέρει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η δημιουργία της οθόνης για ένα αναδιπλούμενο κινητου και ότι απαιτούνται σημαντικές καινοτομίες στην τεχνολογία οι οποίες θα προέλθουν μέσα από τις συνεργασίες των εταιρειών μεταξύ τους.

Μαζί με αυτή την επιστολή, η ιστοσελίδα δημιούργησε και κάποια πολύ ενδιαφέροντας render του αναδιπλούμενου smartphone της Xiaomi ή τουλάχιστον αυτού που θα μπορούσε να ετοιμάζει η εταιρεία. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό που βλέπετε;

The double folding smartphone is the latest innovation by Xiaomi. One of the key components of the phone, the flexible folding screen, is co-developed by Xiaomi and its supply chain partner. Aside from the screen, its design, folding mechanism and MIUI adaptation are independently developed by us.

Xiaomi is first in the world to present a double folding smartphone and has conquered the technical challenges posed in its three different form factors – double folded, single folded, and tablet form. Prior to finding the best solution, Xiaomi has conducted extensive research and experiments to develop a robust folding mechanism that will allow the flexible screen to withstand mechanical stress.

Each innovation is the result of joint, cumulative R&D efforts from supply chain partners and the device manufacturer. It is misguided to think a folding screen can be easily turned into a folding smartphone without significant breakthroughs in technology. Each segment of the industrial chain has its unique contribution. Xiaomi believes that innovative products and great user experience are made possible with sound collaboration and participation from all parties.

