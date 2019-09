Android 10: Έχει ξεκινήσει να διατίθεται η αναβάθμιση

Το Android 10 είναι η τελευταία έκδοση του λειτουργικού για smartphone και άλλες φορητές συσκευές της Google και έχουν ήδη ξεκινήσει συσκευές να αναβαθμίζονται σε αυτήν.

Οι πρώτες συσκευές που δέχονται την νέα έκδοση του Android είναι φυσικά οι Pixel συσκευές της Google καθώς και το Essential Phone. Να υπενθυμίσουμε ότι το Essential Phone ήταν και το πρώτο τηλέφωνο της αγοράς πέρυσι με το Android 9.0 Pie. Προς το παρόν τα τηλέφωνα της OnePlus δεν έχουν ξεκινήσει να δέχονται την νέα έκδοση του λειτουργικού όπως φημολογούνταν ίσως όμως αυτό γίνει τις επόμενες ώρες. Παρόλα αυτά η OnePlus ξεκίνησε να διαθέτει την Open Beta έκδοση του λειτουργικού στα OnePlus 7.

#Android10 is here 🎉 and ready to help. Full of new and familiar features, Android is more inclusive, accessible and safer than ever. pic.twitter.com/uszOlbGm6P

— Android (@Android) September 3, 2019