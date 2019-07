Android Q: Στην beta 5 αλλάζουν τα gestures του app drawer και των πλευρικών μενού

Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το Android Q είναι το λειτουργικό σύστημα της Google με τα περισσότερα μυστικά, εκτός από το Fuchsia OS το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη και κανένας δεν γνωρίζει το πότε.

Με το που εμφανίστηκαν τα gestures της Google προκάλεσαν στους χρήστες ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μία έλυσαν τα χέρια των χρηστών και τους αποδέσμευσαν από την ανάγκη χρήσης κουμπιών. Κι από την άλλη δημιούργησαν διάφορα προβλήματα σε εφαρμογές και τους app drawers σχεδόν όλων των launcher.

Σήμερα ένα μέλος της Android Developer Relations, ο Chris Banes, ανέφερε ότι η Google άλλαξε τον τρόπο συμπεριφοράς των gestures, και ειδικότερα όσον αφορά τον τρόπο επιστροφής από τον app drawer στην αρχική οθόνη.

🚧 The drawer behavior is changing. Users will be able to open the drawer by peeking the drawer, and then swiping. Big benefit is that this works with existing apps with "old" DrawerLayout versions. pic.twitter.com/WVyOzQFzHO

— Chris Banes (@chrisbanes) July 2, 2019