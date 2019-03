Nokia 5.1: Ξεκίνησε η αναβάθμιση σε Android 9 Pie

Οι κάτοχοι ενός Nokia 5.1 πρέπει να αρχίζουν να προετοιμάζουν τα smartphones τους, διότι το Android 9 Pie άρχισε να γίνεται σταδιακά διαθέσιμο στις συσκευές αυτές. Ο Juho Sarvikas, διευθυντής προϊόντων της HMD της φινλανδικής εταιρεία πίσω από τα τηλέφωνα Nokia, ανακοίνωσε στο Twitter την επερχόμενη ενημέρωση.

Προς στιγμήν δεν έχει επιβεβαιώσει κάποιος χρήστης ότι έχει πάρει την ενημέρωση. Οπότε, κατα πάσα πιθανότητα το Android 9 Pie για το Nokia 5.1 βρίσκεται στα πρώτα στάδια της σταδιακής κυκλοφορίας του, και κι από ότι φαίνεται η εταιρεία δεν το διανέμει βάση τοποθεσίας. Αν είστε κάτοχος ενός Nokia 5.1 τότε ελέγξτε χειροκίνητα για ενημερώσεις, και προετοιμαστειτε για 1GB+ download.

A timeless classic has been redefined! Nokia 5.1 now runs the latest Android 9, Pie. Nokia smartphones just keep getting better! #GetSmart pic.twitter.com/OrAAgapOTV

— Juho Sarvikas (@sarvikas) March 19, 2019