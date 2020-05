Assassin’s Creed Valhalla: Στην εποχή των Βίκινγκ (video)

Μετά το Odyssey, που εστιάζεται στον Πελλοπονησιακό Πόλεμο μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης, η Ubisoft είναι έτοιμη για το επόμενο video game της σειράς Assassin’s Creed. Αυτό θα έχει τον τίτλο Valhalla, με την ιστορία να διαδραματίζεται στην εποχή των Βίκινγκ.

Οι παίκτες θα παίρνουν τον ρόλο του Έιβορ, ενός επιδρομέα των Βίκινγκ, και θα οδηγούν τους ανθρώπους τους στη μεσαιωνική Αγγλία, ως μέρος της επέλασής τους στην Ευρώπη. Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν από τέσσερα βασίλεια, που θα είναι η Νορθούμπρια, η Ανατολική Αγγλία, η Μερκία και το Ουέσεξ, γνωρίζοντας μεγάλες πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Γουϊντσέστερ και το Γιορκ.

Το νέο video game, του οποίου το trailer είναι επικό, θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2020 και θα είναι διαθέσιμο σε PlayStation 4, Xbox One και PC, καθώς και στις δύο νέες κονσόλες των Sony, Microsoft, τα PlayStation 5 και Xbox Series X, αντίστοιχα.

Βέβαια, δε γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία της κυκλοφορίας του, αφού δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά ούτε και αν θα κυκλοφορήσει ταυτόχρονα για όλες τις κονσόλες ή πρώτα για τις υπάρχουσες και στη συνέχεια για τις δύο καινούριες.

Μάλιστα, η Ubisoft αποκάλυψε ότι το gameplay του Assassin’s Creed Valhalla θα αποκαλυφθεί στο demo με τα παιχνίδια του Xbox Series X, το οποίο θα παρουσιαστεί σε ειδικό event στις 7 Μαΐου, ενώ οι εκδόσεις του Xbox θα υποστηρίζουν το νέο χαρακτηριστικό Smart Delivery για να υπάρχει πρόσβαση από το Xbox One στη νέα κονσόλα ως δωρεάν αυτόματη αναβάθμιση, όταν αυτή θα κυκλοφορήσει.

We'll be there! Tune in for our first #AssassinsCreed Valhalla Gameplay Trailer. https://t.co/QYtlanouIX

— Ubisoft (@Ubisoft) April 30, 2020