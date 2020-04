Xbox Series X: Πρώτη γεύση με Demo παιχνίδια σε ειδικό event

Έτοιμη για την επόμενη γενιά του Xbox φαίνεται ότι είναι η Microsoft. Η γνωστή εταιρεία απέχει πολύ λίγο από το να κυκλοφορήσει τη νέα της κονσόλα, που θα είναι το Xbox Series X.

Έτσι, θέλησε να δώσει μία γεύση στους gamers, που αντιστέκονται στο PlayStation και επιλέγουν τον μεγάλο αντίπαλο, που είναι φυσικά το Xbox. Γι’ αυτό, στις 7 Μαΐου θα φιλοξενήσει ένα ξεχωριστό streaming event, με την ονομασία Inside Xbox, στο οποίο θα εστιάσει περισσότερο στα video games, τα οποία θα παίζει η νέα κονσόλα.

You want to see games for the Xbox Series X? We want to show you games for the Xbox Series X.

Check out First Look next-gen gameplay from our global developers partners within #InsideXbox on Thursday, May 7 at 8am PT. pic.twitter.com/xVdgIeRBJX

— Xbox (@Xbox) April 30, 2020