Χριστουγεννιάτικες εκπτώσεις στο PS Store με μεγάλες προσφορές

Η Sony ανακοίνωσε τις μεγάλες εορταστικές εκπτώσεις του PS Store, με παιχνίδια όπως The Last of Us 2, Ghost of Tsushima, Call of Duty: Black Ops Cold War, Destiny 2: Beyond Light, FIFA 21, NBA 2K21, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs: Legion, Crash Bandicoot 4, Final Fantasy 7 Remake, Marvel’s Avengers, Godfall, Star Wars: Squadrons και Star Wars Jedi: Fallen Order, να έχουν μειωμένη τιμή έως 50% και μέχρι τις 19 Ιανουαρίου.

Δείτε εδώ όλες τις gaming προσφορές και πείτε μας τι θα τσιμπήσετε.

Πηγή