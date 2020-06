EA Access: Έρχεται στο Steam με περισσότερα video games της ΕΑ

Να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερα video games, είτε δωρεάν, είτε με κάποια έκπτωση, στο Steam θέλει η Electronic Arts. Γι’ αυτό, ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμη να κάνει ντεμπούτο στο Steam η υπηρεσία εγγραφής EA Access.

Αυτή αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο καλοκαίρι, αλλά η εταιρεία δεν έχει ορίσει ακόμα ακριβή ημερομηνία. Βέβαια, δε θα αργήσει να ντεμπουτάρει, αφού ήδη στο Store του Steam υπάρχει το μήνυμα «ΕΑ Access, προσεχώς στο Steam».

Βέβαια, στο PC υπάρχει ήδη μία τέτοια υπηρεσία, η οποία ονομάζεται Origin Access, με τα κορυφαία παιχνίδια Apex Legends, Fifa 20 και Battlefield V να παραμένουν ως Origin-only στο PC.

Από εκεί και πέρα, η ΕΑ έχει γνωστοποιήσει την κυκλοφορία πολλών παιχνιδιών στο Steam. Αυτά είναι τα Burnout Paradise Remastered, Crysis 3, Dragon Age Inquisition, Dragon Age 2, Fe, Mirror’s Edge Catalyst, need for Speed, Need for Speed Heat, Need for Speed Rivals, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Sea of Solitude, Unravel, Unravel 2.

Εξ’ αυτών, τα περισσότερα είναι διαθέσιμα προς πώληση με έκπτωση από 50% και πάνω μέχρι τις 9 Ιουλίου. Όσον αφορά την ονομασία, αποτελεί μίμηση της σύμβασης, που έχει η EA σε Xbox One και PlayStation 4.

Τέλος, να σημειωθεί πως η εταιρεία είναι πιθανό να αποκαλύψει περαιτέρω λεπτομέρειες στο event EA Play, που θα λάβει χώρα στις 11 Ιουνίου.

