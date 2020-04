FIFA 20: Εικονικό τουρνουά MLS με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και παίκτες των esports

Η όλη κατάσταση, που επικρατεί με τον κορονοϊό, έχει «παγώσει» τα πάντα σε όλον τον πλανήτη, καθώς θα πρέπει να αποφευχθούν οι συναθροίσεις.

Τα πάντα συμπεριλαμβάνουν και τις αθλητικές εκδηλώσεις, όπως οι αγώνες ποδοσφαίρου, με τα περισσότερα πρωταθλήματα στον κόσμο να έχουν αναβληθεί, όπως και το δικό μας (Superleague 1). Ένα εξ’ αυτών είναι και το MLS (Major League Soccer), το οποίο διεξάγεται σε ΗΠΑ και Καναδά.

Άπαντες έχουν μείνει στα σπίτια τους και απέχουν από την ενεργό δράση. Όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και καιρό, πολλοί κορυφαίοι αθλητές σε όλο τον κόσμο έχουν προσφύγει στα video games για να περάσουν πιο ευχάριστα τη φάση της καραντίνας.

Έτσι, λοιπόν, οι διοργανωτές του MLS αποφάσισαν να διεξάγουν ένα εικονικό τουρνουά στο FIFA 20, το eMLS, στο οποίο θα λάβουν μέρος και επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Σε αυτό θα συμμετέχουν 16 ομάδες, που υπάρχουν στο εν λόγω πρωτάθλημα στην παρούσα φάση, με δύο παίκτες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε καθεμία από αυτές.

.@MLS superstars from the real and virtual fields to face off in a charity #FIFA20 tournament.

📰: https://t.co/TQtZ7J7mSM #eMLS | #MLSUnites | #StayAndPlay pic.twitter.com/jqpwSjr97C

— FC Cincinnati (@fccincinnati) April 13, 2020