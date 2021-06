Guardians of the Galaxy: Επίσημα στην E3 2021 [Official reveal trailer]

Δευτέρα, 14/06/2021 · Νίκος Ζώης

Η Square Enix ανακοίνωσε το Marvel’s Guardians of the Galaxy, το οποίο είναι single-player action-adventure τρίτου προσώπου. Το Guardians of the Galaxy αφηγείται μια νέα περιπέτεια του Star-Lord και των άλλων Guardians στον γαλαξία. Ως Star-Lord, πολεμάτε διαπλανητικούς εχθρούς χρησιμοποιώντας τα element blasters αλλά και τις μοναδικές ικανότητες των Guardians.

Επίσης έχετε πολλαπλές επιλογές διαλόγου και αλληλεπίδρασης με τους συντρόφους σας, που ενισχύουν τους δεσμούς αυτής της δυσλειτουργικής ομάδας. Tο παιχνίδι διαθέτει πλούσιο soundtrack με κλασικά κομμάτα από τα 80s αλλά καινούρια. Το Guardians of the Galaxy βγαίνει 26 Οκτωβρίου σε PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC και GeForce Now.