House of Ashes: Νέο παιχνίδι της σειράς The Dark Pictures έρχεται το 2021

Ο τρόμος συνεχίζεται στη σειρά The Dark Pictures Anthology, με το νέο παιχνίδι House of Ashes να προσφέρει μία νέα δόση horror το 2021. To Little Hope κυκλοφόρησε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά το studio ανάπτυξης Supermassive Games μας προετοιμάζει για τον επόμενο τίτλο της σειράς.

Συγκεκριμένα, μετά το τέλος του Little Hope οι παίκτες παίρνουν μία πρώτη ματιά για τον επόμενο τίτλο της σειράς The Dark Pictures Anthology, με την ονομασία House of Ashes. Στο trailer βλέπουμε στρατιώτες, ελικόπτερα και το ερώτημα αν πιστεύουμε στο Θεό, ενώ ο τόνος φαίνεται να είναι αρκετά ίδιος με τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς. Μη ξεχνάμε ότι και το Man of Medan είχε το πρώτο trailer του Little Hope στα post-credit.

Η σειρά The Dark Picture Anthology θα αποτελείται από οκτώ διαφορετικά παιχνίδια. Κανένας τίτλος της σειράς δεν είναι συνέχεια του άλλου, καθώς πρόκειται για αυτοτελή επεισόδια. Δε γνωρίζουμε πότε ακριβώς θα κυκλοφορήσει ο τίτλος και σε ποιες κονσόλες, όμως αναμένουμε σχετικές ανακοινώσεις μέσα στους επόμενους μήνες. Έχετε παίξει κάποιο παιχνίδι της σειράς;