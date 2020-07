Το The Dark Pictures: Little Hope κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου 2020

Μετά τα Until Dawn και Man of Medan, η σειρά The Dark Pictures Anthology συνεχίζεται, με το φρικιαστικό Little Hope να μας μοιράζει ήδη φρίκη από το πρώτο κι όλας trailer που είδαμε λίγες εβδομάδες πριν.

Μέσω ενός νέου trailer η Bandai Namco ανακοίνωσε πως ο horror τίτλος θα κυκλοφορήσει στις 30 Οκτωβρίου του τρέχοντος έτους, για Xbox One, PlayStation 4 και Steam. Όσοι προπαραγγείλουν το παιχνίδι θα έχουν πρόσβαση Early Access στο The Curator’s Cut, το οποίο περιλαμβάνει κάποιες επιπρόσθετες σκηνές, μαζί με το theatrical cut του τίτλου με διαφορετικούς χαρακτήρες και νέες επιλογές με διαφορετικά αποτελέσματα.

Η περιγραφή του The Dark Pictures Anthology: Little Hope:

Εγκαταλελειμμένοι και μόνοι, αφού το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν συνετρίβη λόγω κακοκαιρίας, τέσσερις μαθητές πανεπιστημίου και ο δάσκαλος τους παγιδεύονται στην απομονωμένη πόλη Little Hope. Παγιδευμένοι από μία μυστηριώδη ομίχλη, αναζητούν απεγνωσμένα ένα μέσο διαφυγής, ενώ τρομακτικά οράματα από το παρελθόν τους στοιχειώνουν μέσα από τις σκιές. Αφού βλέπουν με τα ίδια τους τα μάτια το φρικτό παρελθόν της πόλης και τα τρομερά γεγονότα που συνέβησαν στο κυνήγι μαγισσών τον 17ο αιώνα, σκοτεινά όντα τους κυνηγούν αδιάκοπα. Εγκλωβισμένου στη Little Hope, προσπαθούν να καταλάβουν το κίνητρο αυτών των δαιμονικών εμφανίσεων προτού οι δυνάμεις του κακού τους πάρουν τις ψυχές τους στην κόλαση!

