Luis Vuitton: Από ένα custom LV x LOL Watch στους νικητές του Παγκοσμίου

Η ομάδα FunPlus Phoenix (FPX) έφτασε στον τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου του League of Legends το οποίο διεξήχθη στις 10 Νοεμβρίου στην Γαλλία και κατάφερε να επικρατήσει έναντι της Ευρωπαϊκής, G2 Esports, 3-0 στο ένα BO5. Όπως γνωρίζουμε ήδη η Luis Vuitton είχε αναλάβει την δημιουργία μερικών skin στο παιχνίδι. Επιπλέον, η διάσημη εταιρεία σε συνεργασία με την Riot Games σχεδίασε και την θήκη μέσα στην οποία μεταφερόταν το Worlds 2019 Summoner’s Cup.

“To the victor… go the spoils”

Our partner @LouisVuitton provided each member of the @lolesports #Worlds2019 championship team @FPX_Esports with customized #LVxLoL watches pic.twitter.com/2OdUqsITFp

