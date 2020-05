Paper Mario: The Origami King: Ο Super Mario επιστρέφει στο Nintendo Switch 17 Ιουλίου

Θυμάστε τον χαρακτηριστικό ήχο του Super Mario, όταν πηδούσε για να αποφύγει τα μανιτάρια, τις χελώνες και οτιδήποτε άλλο εχθρικό αντικείμενο, καθώς και τις φωτιές του δράκου; Όσοι έχετε Nintendo Switch, θα τον αναβιώσετε από τις 17 Ιουλίου, όμως με λίγο διαφορετική μορφή.

Η Nintendo ανακοίνωσε ότι τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα κυκλοφορήσει το Paper Mario: The Origami King. Μάλιστα, η εταιρεία μας έβαλε και στην υπόθεση μέσω του τρέιλερ, το οποίο ανάρτησε στον λογαριασμό της στο Twitter.

Το σενάριο είναι ότι ο Mario προσπαθεί να τα βάλει με περίεργα πλάσματα, που είναι φτιαγμένα από χοντρό διπλωμένο χαρτί και έχουν εισβάλει, με στόχο την εξάπλωσή τους, στο χάρτινο Βασίλειο Μανιταριών (Mushroom Kingdom).

The Paper Mario series arrives on #NintendoSwitch with an origami twist! What evil paper shenanigans does the Origami King have planned? Find out when #PaperMario: The Origami King releases on 7/17!https://t.co/Zw9epBSIZp pic.twitter.com/4fUGYDcGjG

— Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 14, 2020