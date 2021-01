PlayStation 5: Καθυστερεί ο αποκλειστικός τίτλος Returnal

Η Sony ανακοίνωσε πως ο αποκλειστικός τίτλος του PlayStation 5 Returnal θα καθυστερήσει περίπου ενάμιση μήνα για να βγει στην αγορά. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι ο τίτλος θα κυκλοφορήσει στις 19 Μαρτίου, όμως μέσα από επίσημη ανακοίνωση στο Twitter πληροφορηθήκαμε πως θα κυκλοφορήσει τελικά στις 30 Απριλίου.

Η επίσημη ανακοίνωση:

Ενημέρωση: To Returnal έχει μια νέα ημερομηνία κυκλοφορίας στις 30 Απριλίου 2021. Οι SIE και Housemarque αποφάσισαν να μετακινήσουν την ημερομηνία κυκλοφορίας προκειμένου να δώσουν στην ομάδα επιπλέον χρόνο για να συνεχίσει να τελειοποιεί το παιχνίδι στο επίπεδο ποιότητας που περιμένουν οι παίκτες από την Housemarque. Τα λέμε τον Απρίλιο!

Αν και μικρότερη καθυστέρηση από ότι έχουμε συνηθίσει, το Returnal μπαίνει στο club των παιχνιδιών που έχουν δει καθυστέρηση. Μερικά από αυτά είναι το Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, Hogwarts Legacy αλλά και η μεγαλύτερη αποκλειστικότητα του Xbox Series X, Halo Infinite. Βέβαια, η Sony μας κακομαθαίνει για έναν ακόμη μήνα με τα δωρεάν παιχνίδια του PlayStation Plus, οπότε μπορείτε να βρείτε να παίξετε κάτι άλλο στο PlayStation 5 σας μέχρι να κυκλοφορήσει.

Πηγή