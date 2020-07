PlayStation 5: Το βάρος της κονσόλας θα φτάνει τα 5 κιλά

Η Sony ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του PlayStation 5 το οποίο όπως γνωρίζουμε εδώ και καιρό θα έχει μεγαλύτερο μέγεθος σε σχέση με κάθε άλλη κονσόλα που θα κυκλοφορήσει και έχει κυκλοφορήσει έως σήμερα. Τώρα νέες πληροφορίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αποκαλύπτουν ότι και το βάρος της κονσόλας θα είναι υψηλό αν και αυτό δεν παίζει κανέναν ρόλο καθώς η κονσόλα θα είναι σταθερά σε ένα σημείο και δεν θα αλλάζει συχνά.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες η Digital Edition του PS5 θα έχει βάρος 4.78 κιλά, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι με την προσθήκη του Blu Ray drive το βάρος ίσως αγγίξει και τα 5 κιλά. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι το απλό PS4 έχει βάρος 2.8 κιλά ενώ η Slim έκδοση ανέρχεται στα 2.6 κιλά με την κορυφαία Pro έκδοση να φτάνει τα 3.3 κιλά. Στην αντιπέρα όχθη της Microsoft έχουμε τις κονσόλες Xbox One, Xbox One S και Xbox One X οι οποίες έχουν βάρος 3.5 κιλά, 2.9 κιλά και 3.81 κιλά αντίστοιχα.

